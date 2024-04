Monden Loredana Chivu e supărată. Fostul iubit i-a cumpărat doar haine fake







Loredana Chivu a pierdut ultimul proces pe care l-a avut cu Dani Leș și trebuie să-i dea fostului iubit 500.000 de lei, dar are dreptul la apel. Aceasta a declarat că va lupta în instanță pentru penthouse-ul său și că își va face dreptate.

Scandalul dintre Loredana Chivu și Dani Leș continuă

Fosta asistentă TV a explicat, recent, și ce rol a avut în compania lui Dani Leș. Ea a declarat că n-a avut niciodată o funcție înaltă și că nu i-a făcut probleme în afaceri fostului iubit, așa cum pretinde acesta.

„Nu știu ce urmărește el. Am avut contract de munca, dar de ce nu vă răspunde el pentru contract, pentru că el a fost angajatorul, iar eu nu am fost în viața mea acolo. Eu știam de cartea de muncă la începutul relației. Nu am negat niciodată că am avut contract de muncă acolo. Pe un contract de muncă nu poți să faci absolut nimic. Nu am avut putere de decizie. Chiar și el spune în procesul pe care l-a pierdut că eu am fost administrator. Asta înseamnă să ai o funcție înaltă în firmă, să ai drept de semnătură, să mergi fizic acolo, să ai acces la conturi și la absolut orice înseamnă firma respectivă. Eu nu am avut niciodată așa ceva”, a spus ea.

Ar fi manipulat-o de la început

Blondina a mai spus că a întrerupt un contract pe care îl avea cu o firmă de haine la vremea respectivă la sugestia lui Dani Leș. Ea a declarat că fostul iubit a manipulat-o și că a făcut-o să renunțe la tot pentru a ajunge la mâna lui.

„Eu, în continuare spun, nu am fost nici măcar o zi din viața mea în firma respectivă. Lucru pentru care spun că el ar trebui să fie tras la răspundere pentru că el a fost angajatorul. În contract scrie clar că am avut funcția de manager. În procesul pe care l-a pierdut, zice că am fost administrator. Cine minte? Eu nu am fost nici una, nici alta. Am avut, pur și simplu, un contract de muncă pe care chiar el, viclean, mi l-a sugerat. Eu aveam contract de muncă în altă parte, iar el mi-a spus să închei acolo contractul și să-l am la firma lui. Fiind persoana cu care îmi împărțeam viața la vremea respectivă, am acceptat, am avut încredere. Nu mi s-a părut nimic în neregulă”, mai spune Loredana pentru Cancan.

Loredana Chivu ar fi primit cadou fake-uri

Fosta asistentă TV a declarat că nu a primit niciodată salariu de la Dani Leș și că toate hainele și gențile pe care i le-a făcut cadou erau fake. Aceasta a mai spus că fostul iubit i-a cerut toate cadourile înapoi și că nu știe când se va termina circul.

„Era firma lui, el știa ce face cu banii. El nu-mi dădea mie salariu, el a mințit statul. Eu am fost o angajată fictivă, iar el nu-mi dădea mie salariu la nu știu ce dată, nu există așa ceva!

Mi-a dat doar niște cadouri, majoritatea lor au fost fake-uri, aproape 80% din ce am primit de la el, cu excepția celor de la case mai mari de modă. Diamantele pe care mi le dădea erau fake-uri, o parte din genți, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Sunt încă fată finuță și nu vreau să spun mai multe. Mi-a făcut un dosar prin care cere cadourile înapoi. Oricum, au fost până acum 20 de dosare și nu știu cât de departe o să mai meargă”, susține Loredana Chivu.