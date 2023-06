Liviu Vârciu a explodat de furie. Fetița lui a ajuns la spital. Video

Fiica lui Liviu Vârciu a avut câteva probleme de sănătate și trebuia transportată la spital, ceea ce a adăugat tensiune și frustrare situației. Actorul a transmis un mesaj dur pe rețelele sociale, exprimându-și gândurile și emoțiile legate de această experiență dificilă.

Liviu Vârciu a izbucnit la adresa autorităților

Prezentatorul TV s-a confruntat cu o situație dificilă în timpul deplasării sale către instituția medicală. Drumul i-a pus mari probleme, astfel încât a fost nevoit să petreacă peste jumătate de oră în trafic, în timp ce fata lui se simțea rău. În acele momente tensionate, el s-a simțit extrem de frustrat și a izbucnit pe rețelele sociale, exprimându-și nemulțumirea față de situația întâmpinată. În același timp, a transmis și un mesaj în legătură cu această experiență.

„Băi, fraților, faceți ceva cu drumul acesta din pădure. Băi, nesimțiților. Sunt cu fi-mea și trebuie să ajung la spital, că îi e rău, eu stau de 30 de minute, chiar 35 de minute în c(…) ăsta de cartier.

Uite cum stau, uite cum stau. Dacă avem o urgență, uite cum am eu acum, și trebuie să ajung cu fim-mea la spital ce faceți. Gândiți-vă bine! Poate sunteți în situația mea și i se face rău copilului sau ceva, ce faceți? Pe unde ieșiți?”, a răbufnit Liviu Vârciu.

Cum a reacționat Vârciu când a aflat de pensionarea lui Nea Mărin

Liviu Vârciu și Nea Mărin au o relație deosebită și strânsă, iar prezentatorul TV l-a considerat de multe ori pe cunoscutul coregraf ca pe un tată. Este cunoscut faptul că Nea Mărin a atins deja vârsta de pensionare, iar acesta a luat măsuri pentru a se retrage oficial din activitate, conform dezvăluirilor făcute chiar de nepotul său, Alex Leonte.

Cu toate acestea, Liviu Vârciu afirmă că nu-și poate imagina ca Nea Mărin să se retragă la pensie și chiar dacă acest lucru se va întâmpla din punct de vedere formal, el consideră că coregraful nu va renunța la activitatea sa. Nea Mărin este o persoană extrem de activă și implicată în diverse proiecte, iar Liviu Vârciu crede că acesta va continua să fie la fel de dinamic și dedicat, indiferent de statutul oficial de pensionar.

„Nea Mărin nu va ieși niciodată la pensie! Nu e în felul său de a fi! În plus, ia gândiți-vă cum ar fi lumea asta fără nea Mărin. Am fi toți sau mulți dintre noi prea leneși, oameni care am uitat să ne dăm jos din pat până la o anumită oră din zi. Or, asta pentru mine e ceva de negândit! Avem multă nevoie de el!”, a declarat el pentru playtech.ro.