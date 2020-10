După ce l-a vizitat la Penitenciarul Rahova, unde Liviu Dragnea își ispăsește pedeapsa, Codrin Ștefănescu a postat pe pagina sa de socializare, un mesaj în care spune că acesta o duce rău cu sănătatea, dar și în general.

„Liviu Dragnea nu este scos la muncă, indiferent de situație”

Codrin Ștefănescu susține că fostul lider PSD nu este lăsat nici să muncească, nici să își trateze problemele de sănătate pe care le are.

„Astăzi am fost sa-l văd pe Liviu Dragnea! O duce rāu cu sănătatea, o duce rāu in general. Nu vor sā-l scoatā nici la muncā, nu i se permite nici sā-și ingrijeascā problemele de sānātate. Asteaptā și asteaptā ca cineva sa punā in practicā decizia definitivā a instanței in acest sens. La el nu se aplicā, indiferent de consecințe! Se chinuie, dar e puternic și va rezista! Dacā cei care îl prețuiesc și îl susțin vor sā-i scrie, o pot face! Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Șoseaua Alexandria nr 154, sector 5, București, cod Postal 51527. Am promis cā vā țin la curent cu starea sa, asta am fācut!”, scrie Codrin Ștefănescu.

Mesajul lui Codrin Ștefănescu de ziua de naștere a lui Liviu Dragnea

În urmă cu câteva zile, Codrin Ştefănescu, fostul secretar general al PSD, i-a transmis un mesaj de îmbărbătare lui Liviu Dragnea, care a împlinit vârsta de 58 de ani.

„Astāzi e ziua ta de naştere, Liviu! Îţi doresc multā sānātate şi multā putere, ca sā treci cu bine şi prin aceastā cumplitā încercare! Trebuie sā rezişti cu orice preţ! Pentru cā te aşteaptā familia, prietenii şi foarte mulţi români care se gândesc mereu la tine!”, a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Codrin Ştefănescu, fost secretar general-adjunct al PSD, deplânge situaţia din formaţiunea social-democrată, acolo unde nu vor mai prinde loc la parlamentare nume ca Florin Iordache sau Ecaterina Andronescu.