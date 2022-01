Liviu Dragnea și-a ieșit din minți: Opriți-vă slugilor. Este de o ticăloșie fără limite

Liviu Dragnea amintește în postarea sa despre OUG 14 prin care s-au plafonat prețurile la gaze și energie electrică. În anunțul făcut pe vremea când Dragnea era președintele PSD se spunea: Se menține plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică pentru toți consumatorii casnici.

Liviu Dragnea: ”o ticăloșie fără limite”

Liviu Dragnea: ”Eu am plafonat prețul la energia electrică și la gaze.

Am făcut-o în interesul poporului român, dar ceea ce încearcă guvernul, zilele astea, este de o ticăloșie fără limite!

Acest guvern de trădători îi amenință pe români cu pierderea locuințelor pentru neplata facturilor la energie și la gaze!

Opriți-vă slugilor!

Obligația voastră este bunăstarea românilor, nu lăcomia stăpânilor voștri de la multinaționale!”, a scris Liviu Dragnea pe contul personal de Facebook.

Premierul Ciucă, despre plafonarea prețului la energie și la gaze

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că în şedinţa coaliţiei s-a decis scăderea plafonului la energie electrică şi gaz şi creşterea limitei de consum, urmând ca aceste măsuri să se aplice de la 1 februarie. Decizia liderilor coaliției este să nu reducă TVA-ul de 19%, măsură cerută de PSD și anunțată anterior de prim-ministru pentru 1 aprilie.

„Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per kWh. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 de kWh la 500 de kWh pentru care se calculează acest preţ, practic, reiese o compensare de 0,291 lei per KW, ceea ce va însemna că la consumator se vor percepe 0,68 bani pe kWh. Pentru IMM, pentru consumatorii mari, non casnici, va fi plafonat preţul la un leu pe kWh.

La gaz plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe kWh

Iar limita de consum pentru cinci luni de zile va creşte de la 1.000 la 1.500 de kWh. De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33 la 40%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per kWh. Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per kWh”, a declarat premierul Ciucă în Parlament.