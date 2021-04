Revenirea lui Liviu Dragnea în PSD după ce ar ieși din închisoare, unde se află pentru fapte de corupție, are foarte puține șanse. În PSD nu există tradiția ca un președinte al partidului care a fost exclus în urma unei condamnări să fie reprimit, a explicat astăzi liderul social-democrat Vasile Dîncu la Digi 24.

Într-o situație similară se află și Adrian Năstase, fost președinte al PSD, exclus din partid tot în urma unor condamnări pentru fapte de corupție. Dar mai este și cazul altui fost președinte al partidului. Victor Ponta. Care deși nu a fost condamnat de justiție, nu este dorit în PSD pentru modul în care s-a raportat la partid ulterior abandonării lui, potrivit conducerii actuale a partidului

Vasile Dîncu a explicat și unele dintre motivele acestei posibile respingeri de către cei din PSD față de revenirea lui Liviu Dragnea în partid. “Este o problemă și în ceea ce privește modul în care liderul i-a respectat pe colegii săi. Liviu Dragna a vrut mereu numai unanimitate. Sunt unii care îi mai păstrează un respect…”.

“Nu am mai vorbit cu el după ce a fost închis. Nu am avut ocazia”, a recunoscut Vasile Dîncu. De ce? “Nu am fost pus pe lista celor care pot vorbi cu el la telefon. Este o listă scurtă pe care am auzit că el ar fi propus-o”, a declarat liderul PSD.

Totuși, Vasile Dîncu a spus că îi păstează “o afecțiune din punct de vedere uman”.

Relația dintre Vasile Dîncu și Liviu Dragnea nu a fost una cursivă. Strategiile propuse de sociologul Vasile Dîncu pentru PSD atunci când Liviu Dragnea conducea partidul cu mână de fier nu au fost compatibile cu viziunea celui care acum se află în închisoarea de la Rahova.

Dicuția despre posibilitatea reîntoarcerii în PSD a foștilor președinți, Liviu Dragnea sau Victor Ponta, au mai fost discutate în interiorul partidului, dar și în spațiul public. În ambele cazuri, liderii PSD actuali și-au exprimat, mai ferm sau mai discreți, refuzul pentru un astfel de scenariu.