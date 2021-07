Fostul lider PSD Liviu Dragnea trebuie să se prezinte, luni, 26 iulie, la DNA. Abia eliberat de după gratii, politicianul are de dat explicații într-un alt dosar. Anunțul a fost făcut de fostul secretar al partidului PSD, Codrin Ștefănescu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, audierea se suprapune cu ora la care cadrele medicale au programat pentru Liviu Dragnea un RMN. Anunțul vine în contextul în care fostul secretar al PSD a anunțat că Liviu Dragnea și-a făcut o serie de analize și va mai urma să se caute de sănătate, după ce politicianul a realizat că nu e de glumit cu bolile.

Liviu Dragnea, chemat la DNA la zece zile după eliberarea din penitenciar. „Hărțuirea continuă”

Codrin Ștefănescu a anunțat pe pagina personală de Facebook că „hărțuirea lui Liviu Dragnea continuă”. În mod normal, potrivit procedurii, în situația de față trebuiau să se prezinte doar avocații, nu și fostul lider PSD, a notat Codrin Ștefănescu.

”Vreau sā fac un anunț! Hārtuirea lui Liviu Dragnea continuā! Māine a fost convocat la DNA, exact la ora când medicii ii programaserā RMN-ul! Pe o chestie de procedurā la care, în mod legal, puteau participa doar avocații! Singuri, fārā el! Dar sistemul āsta ticālos și rezist nu se lasā!

Teama de Dragnea transpirā prin toți porii lor, frica de ceea ce au fācut i-a înnebunit pe toți! Abuzurile astea, în formā continuatā, dovada clarā a unor spaime imense. De care, într-un viitor apropiat, știu și ei cā vor rāspunde! V-am anunțat ca sā știți cu toții ce se întâmplā!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Zece zile de la eliberarea lui Dragnea de după gratii

Duminică, 25 iulie, se împlinesc zece zile de la eliberarea lui Liviu Dragnea din penitenciarul Rahova.

„A fost o perioadă de doi ani şi două luni de chin şi suferinţă, abuzuri şi umilinţă. Cea mai mare parte a populaţiei a înţeles azi de ce am ajuns aici. Când am plecat, România era o ţară prosperă. Din păcate, azi e o dictatură feroce, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii.

Mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut în instanţă să-mi recunosc vinovaţia pentru a valida acest dosar politic, dar am refuzat. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au rezistat la presiuni, pentru că la TMB este destul de clar ce s-a întâmplat”, a declarat Liviu Dragnea la eliberarea sa din închisoare.

Care este starea de sănătate a lui Liviu Dragnea

Fostul lider PSD trebuie să ajungă la DNA atunci când avea programat un RMN, potrivit lui Codrin Ștefănescu. La eliberarea sa din penitenciar, Dragnea a spus că vrea să se caute de sănătate întrucât suferă de afecțiuni serioase. După multe insistențe din partea apropiaților săi, printre care se numără și iubita politicianului, Liviu Dragnea a făcut o vizită la medic.

Fostul secretar PSD a anunțat, pe 19 iulie, că Liviu Dragnea a conștientizat că nu este de joacă cu condițiile de sănătate astfel încât a decis să meargă la medic. „Dupā multe insistențe, din partea mea și a Irinei, astāzi (19 iulie – n.r.) și-a făcut primul set de analize! Urmeazā și altele în zilele urmātoare! A înțeles cā nu e de joacā și nu merge tratament doar cu o alifie și gata!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.