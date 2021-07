Codrin Ștefănescu, fost secretar general al PSD și unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea, a postat un nou mesaj pe Facebook. El le-a transmis mulțumiri social-democraților care i-au transmis mesaje de susținere pentru Liviu Dragnea, după eliberarea din închisoare. Totodată, în acest context, le-a bătut obrazul actualilor lideri ai partidului care au decis să-l evite pe Dragnea.

„Le mulțumesc colegilor din PSD care mi-au transmis mesaje pentru Liviu Dragnea! Nu am apucat să i le citesc pe toate, o voi face în cursul zilei de azi!”, a scris Codrin Ștefănescu în noua postare de pe Facebook.

Totodată, fostul secretar general al PSD, a reproșat conducerii PSD mesajele transmise în spațiul public, după eliberarea lui Liviu Dragnea. Codrin Ștefănescu le-a transmis liderilor partidului că prin atitudinea lor provoacă o imensă greață alegătorilor și simplilor membri de partid. De asemenea, prin intermediul aceluiași mesaj a transmis simpatizanților fostului lider PSD, eliberat din pușcărie, că-i va ține la curent cu activitatea acestuia.

„Și mult sictir conducerii securistoide a PSD, care s-a ascuns sub pat! Și rușine pentru punctajul oficial pe care l-ați lansat în comunicarea publică vis-a-vis de eliberarea lui Dragnea! Sunteți mai rezist ca reziștii și provocați o imensă greață electoratului și membrilor noștri! Iar pentru prieteni: vă voi ține la curent și în cursul zilei de azi!”, a mai scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Liviu Dragnea a fost eliberat joi

Tribunalul Giurgiu a admis cererea de eliberare condiţionată din închisoare formulate de fostul lider al PSD, Liviu Dragnea. Acesta a solicitat să fie pus în libertate după ce a executat peste doi ani de închisoare. Liviu Dragnea a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de trei ani şi jumătate în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Declarațiile lui Dragnea la ieșirea din închisoare

Dragnea a fost eliberat joi după amiază din Penitenciarul Rahova, fiind așteptat la poarta închisorii de iubita sa, Irina Tănase, și de mai mulți simpatizanți. El a făcut o serie de declarații legate de actualul PSD, apreciind că acest partid este praf, fără personalitate.

„PSD este praf, este un partid fără personalitate. Da, am mai slăbit. Faptele sunt inexistente. (…) Dacă am cu cine şi dacă am pentru cine, mă gândesc să revin în politică. Nu ştiu dacă voi înfiinţa un partid politic. PSD este în buzunarele SRI. N-aţi văzut că lor li se dă voie să vorbească doar la Meteo?”, a declarat Liviu Dragnea în faţa penitenciarului.

Replica lui Marcel Ciolacu

Declarațiile sale au provocat o replica din partea lui Marcel Ciolacu, actualul lider al PSD. Ciolacu nu a rămas dator şi a transmis un mesaj după ce Liviu Dragnea a afirmat că „PSD e praf şi este în buzunarele SRI”. El a pus ieșirea lui Dragnea pe seama „epuizării psihice”.

„Îi urez multă sănătate domnului Liviu Dragnea. A fost o perioadă grea și cu siguranță acum are nevoie de liniște. Nu voi comenta declarațiile Domniei Sale. Este o persoană privată și are tot dreptul să își exprime opinii personale. #NoulPSD va continua să fie preocupat de problemele reale ale românilor: scăderea nivelului de trai, creșterile de prețuri, înghețarea salariilor și pensiilor sau dezastrul în accesarea fondurilor europene”, a transmis Ciolacu pe Facebook.