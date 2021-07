Liderul social-democraţilor crede că remarcile lui Dragnea despre PSD au venit în contextul unei solicitări şi epuizări psihice a fostului preşedinte al formaţiunii. Având în vedere acest context, Ciolacu a subliniat că nu este momentul să-i răspundă lui Dragnea, care a recunosut că a trecut prin „doi ani şi două luni de chin şi suferinţă, abuzuri şi umilinţă”.

„Îi urez multă sănătate domnului Liviu Dragnea. A fost o perioadă grea și cu siguranță acum are nevoie de liniște. Nu voi comenta declarațiile Domniei Sale. Este o persoană privată și are tot dreptul să își exprime opinii personale. #NoulPSD va continua să fie preocupat de problemele reale ale românilor: scăderea nivelului de trai, creșterile de prețuri, înghețarea salariilor și pensiilor sau dezastrul în accesarea fondurilor europene”, a transmis Ciolacu pe Facebook.

Dragnea a fost ieşit joi din penitenciarul Rahova, în urma deciziei judecătorilor de la Tribunalul Giurgiu, care au dezbătut cererea de eliberare condiţionată depusă de fostul lider al PSD. La Rahova, Liviu Dragnea executa o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Cum vede Dragnea România după doi ani la Rahova

„A fost o perioadă de doi ani şi două luni de chin şi suferinţă, abuzuri şi umilinţă. Cea mai mare parte a populaţiei a înţeles azi de ce am ajuns aici. Când am plecat, România era o ţară prosperă. Din păcate, azi e o dictatură feroce, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii.

Mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut în instanţă să-mi recunosc vinovaţia pentru a valida acest dosar politic, dar am refuzat. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au rezistat la presiuni, pentru că la TMB este destul de clar ce s-a întâmplat.

În primul rând, vreau să ma caut de sănătate şi să văd ce mai pot repara, pentru că am nişte probleme mari de sănătate. Voi munci la firma fiului meu. În ceea ce priveşte reintrarea în politică, voi intra doar dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări. dacă mai am pentru cine şi dacă mai am cu cine? PSD este praf, este un partid fără personalitate. Da, am mai slăbit. Faptele sunt inexistente.

Revine în politică doar dacă mai are pentru cine

DNA ce a înţeles? Să-i ancheteze pe cei care jefuiesc ţara. Discutăm despre un jaf generalizat. Asta trebuie să facă DNA. Lipsa libertăţii te afectează cel mai mult. Cel mai mult mi-au lipsit copiii şi Irina.

Dacă am cu cine şi dacă am pentru cine, mă gândesc să revin în politică. Nu ştiu dacă voi înfiinţa un partid politic. PSD este în buzunarele SRI. N-aţi văzut că lor li se dă voie să vorbească doar la Meteo?

Vreau să le mulţumesc zecilor de mii de români care mi-au trimis mesaje şi care au postat pe contul de Facebook al lui Codrin Ştefănescu. Nu m-a trădat nimeni, m-au vândut”, a declarat Liviu Dragnea în faţa penitenciarului.