Liviu Dragnea a primit acceptul pentru liberarea condiționată. Primele reacții au venit din partea lui Codrin Ștefănescu, bunul său prieten, dar și ale Irinei Tănase, logodnica lui Liviu Dragnea.

Avocații lui Dragnea au acuzat condițiile proaste din penitenciar și a dezvăluit că fostul șef al PSD a primit amenințări oribile din partea colegilor din pușcărie.

”Nu mai invită pe nimeni la baie Liviu, în pușcărie nu e ca la Parlament. Amenințarea cu violul e pe față. În acest sistem parchetul vrea să-l mai rețină ca să-l reeduce.”

Tribunalul Giurgiu a dezbătut azi cererea de liberare condiţionată depusă de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care execută la Penitenciarul Rahova o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. El a fost audiat prin videoconferință.

În urma deliberălii, judecătorii au acceptat cerere de liberare a fostului lider PSD.

În timpul audierilor, Dragnea a declarat:

”Domnule președinte, am constatat din motivarea instanței de fond și din ce a spus DNA că nu am îndeplinit criteriile legale. Din punct de vedere obiectiv eu pot fi liberat conditionat. Eu în februarie aveam posibilitatea să fiu liberat. Câtă pedeapsă suplimentară să primesc pentru niște convorbiri cu altă persoană. Am executat pedeapsa cu decență. Nu am lipsit nico zi de la muncă, nici o oră. Domnule Președinte nu vreau să vă mai țin, vă rog să judecați conform legii, conform obiectivității și să admiteți cererea”.