Victorie pentru Liverpool în marele derby cu Everton. Cormoranii urcă pe doi în Premier League

Liverpool a învins-o pe Everton cu 2-0 la capătul unui meci dramatic. Oaspeții au terminat partida în inferioritatea numerică după ce Ashely Young a fost eliminat în minutul 37. Cormoranii au deschis scorul în minutul 75 prin Mohamed Salah. Superstarul egiptean a reușit dubla în minutul 90+7, după ce a transformat o lovitură de pedeapsă.

Liverpool a urcat pe locul doi în Premier League cu 20 de puncte, în timp ce concitadina Everton se află pe locul 16 cu doar 7 puncte. Elevii lui Jurgen Klopp vin după o înfrângere la limită în fața celor de la Tottenham în urma unei controverse alimentate de VAR și au remizat, de asemenea, 2-2 cu Brighton în ultimul meci înainte de pauza internațională.

În acest sezon cormoranii au avut probleme la mijlocul terenului și pe linia de apărare. Liverpool a primit nouă goluri în primele opt meciuri. Cu toate acestea, nu au avut probleme la celălalt capăt al terenului, având 18 goluri marcate.

Everton s-a zbătut până acum spre coada clasamentului în acest sezon, după ce abia a scăpat de retrogradare, dar a obținut două victorii în ultimele trei meciuri de campionat. În cadrul conferinței de la finalul partidei, Jurgen Klopp a subliniat faptul că au întâlnit o echipă pregătită.

Cormoranii au avut în prima repriză trei ocazii clare de gol, dar balonul a refuzat să intre în poartă. Odată cu eliminarea lui Ashley Young, lucrurile au evoluat în favoarea cormoranilor.

„Bine meritat, chiar cred că este un meci dificil, este un joc diferit, multe emoții implicate, un cartonaș roșu, poate un al doilea galben pentru noi. În prima repriză am avut trei ocazii mari, dar nu am reușit să finalizăm cu un șut pe poartă. Cartonaș roșu pentru Everton și asta a schimbat evident jocul, nu am folosit imediat în avantajul nostru.

Dar i-am ținut departe de poarta noastră și asta este foarte important, iar penalty-ul cred că a fost penalty, dar cred că am fost norocoși cu Ibrahima (Kounate) că nu a primit al doilea galben acolo. Sunt foarte fericit”, a declarat Jurgen Klopp pentru publicația britanică The Independent.