LIVE TEXT. Război în Ucraina. Ziua 89. „Grenadă falsă” în fața consulatului rus din Sao Paulo. În 3 luni, Estonia a dat o treime din bugetul militar Ucrainei

UPDATE 28: Estonia a transferat o treime din bugetul său militar către Ucraina în trei luni de zile.

Este una dintre cele mai mari cifre puse la dispoziție de diverse țări în sprijinul țării aflate în război, a declarat consilierul șefului biroului președintelui Mikhailo Podoliak.

UPDATE 27: Au început sistările de gaze în regiunile Donețk și Luhansk.

Potrivit operatorului de rețea din Ucraina, livrările de combustibil către regiunile Donețk și Luhansk au fost suspendate.

Principala conductă de gaz care trece prin aceste teritorii a fost avariată în urma bombardamentelor.

UPDATE 26: Săptămâna trecută, Finlanda și Suedia și-au depus candidatura pentru a se alătura alianței militare NATO – o mișcare provocată de războiul Rusiei în Ucraina. Însă Turcia se opune, liderul Recep Tayyip Erdogan afirmând că cele două națiuni nordice nici măcar nu ar trebui să se deranjeze să trimită delegații pentru a convinge Ankara de această idee.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat pentru BBC, luni, că este încrezător că alianța va găsi modalități de a răspunde preocupărilor Turciei.

El a mai spus, atunci când a fost întrebat, că va fi de competența Curții Penale Internaționale să decidă dacă președintele rus Vladimir Putin este un criminal de război sau un arhitect al genocidului.

UPDATE 25: O „grenadă falsă” a fost lăsată în fața consulatului rus din cel mai populat oraș din Brazilia, a anunțat site-ul brazilian de știri Globo.

Ofițerii de poliție din cadrul Grupului de Acțiuni Tactice Speciale, care au fost chemați la fața locului, au confirmat că era vorba despre un dispozitiv fals. Nu se știe cine ar putea fi responsabil pentru acțiunea de alertă.

Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, și-a justificat decizia de a menține o „poziție neutră” față de conflictul dintre Rusia și Ucraina făcând referire la legăturile comerciale puternice ale Rusiei cu Brazilia. El a fost acuzat de mass-media braziliene că „laudă” și face declarații „simpatice” despre liderul rus Vladimir Putin.

UPDATE 24: Guvernul german blochează timp de câteva săptămâni livrarea a până la 100 de IFV-uri Marder către Ucraina, scrie ziarul german Bild.

Ministerul german al Apărării are 32 de tancuri Marder care „nu mai sunt folosite” și care ar fi putut fi reparate în șase săptămâni, potrivit unei surse citate de ziarul amintit.

UPDATE 23: Mass-media ucraineană anunță că ocupanții au început să ia cu asalt orașul Liman din regiunea Donețk, potrivit agenției de presă Nexta. Iată amploarea luptelor din Liman, potrivit unei imagini din satelit NASA!

NASA satellite image shows the scale of fighting in #Liman pic.twitter.com/Xl1HnU7WJe

— NEXTA (@nexta_tv) May 23, 2022