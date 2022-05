Omul lui Putin de la ONU și-a dat demisia: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea

Un diplomat de rang înalt de la ONU, reprezentând Rusia, și-a dat demisia, invocând motive legate de războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina pe data de 24 februarie. Este vorba despre Boris Bondarev, consilier al misiunii ruse la biroul ONU de la Geneva, care a transmis că „niciodată nu i-a fost atât de rușine” de țara sa.

Oficialul rus a criticat Ministerul de Externe de la Moscova, unde a lucrat timp de 20 de ani, pentru creșterea „nivelului de minciună și neprofesionalism”, relatează organizația de monitorizare a drepturilor ONU Watch.

Potrivit informațiilor făcute publice de directorul organizației, Hillel Neuer, diplomatul a susținut că în cei douăzeci de ani de carieră a văzut diferite turnuri ale politicii externe ruse, însă niciodată nu i-a fost atât de rușine de Rusia ca în data de 24 februarie 2022.

Oficialul rus a explicat că cei care au plănuit războiul din Ucraina nu doresc decât să rămână la putere pentru totdeauna, să trăiască în palate pompoase și de prost gust, să navigheze pe iahturi comparabile ca tonaj și cost cu întreaga marină rusă, bucurându-se de putere nelimitată și de impunere totală. Pentru a-și atinge obiectivele, ei sunt dispuși să sacrifice vieți fără număr, a spus Boris Bondarev, în circumstanțele în care mii de ruși și ucraineni au murit deja în război.

BREAKING: 🇷🇺 Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.

Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”

UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022