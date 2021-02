Autostrăzi și noi drumuri rutiere sunt vizate pentru a fi construite în următorii trei ani. Bugetul propus pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în anul 2021 a fost avizat favorabil, joi. Suma toată este de de 14,12 miliarde de lei. În creștere cu 9,57% față de cel de anul trecut.

Conform proiectului de buget, priorităţile strategice pe termen mediu ale ministerului în domeniul infrastructurilor şi serviciilor de transport, pentru perioada 2021-2024, vizează, în principal, creşterea accesibilităţii României. Prin integrarea reţelelor naţionale de transport feroviar, rutier, naval, aerian (şi logistică) la reţelele europene.

Autostrăzi și drumuri rutiere prioritare în acest an

Respectiv la cele internaţionale concomitent cu dezvoltarea echilibrată a sistemului naţional de transport, economiei locale şi regionale, îmbunătăţirea confortului călătorilor şi creşterea siguranţei acestora, eficientizarea transportului de marfă, mărirea mobilităţii populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului.

Lista principalelor proiecte de construcţie autostrăzi/Variante Ocolitoare, introduse în buget în anul 2021 cuprinde următoarele obiective.

Autostrada Sibiu – Piteşti secţiunile 1, 2,3, 4 şi 5, Autostrada Lugoj – Deva (sector Dumbrava-Deva), Autostrada Sebeş – Turda. Autostrada Nădăşelu – Suplacu de Barcău – Borş, inclusiv legătura Centura Oradea (Giraţie Calea Sintandrei) – Autostrada A3 (Biharia). Autostrada Câmpia Turzii – Ogra – Târgu Mureş, Autostrada de Centură Sud a municipiului Bucureşti. Inclusiv intervenţiile privind Centura existentă (Lărgire la 4 benzi de circulaţie a Centurii Bucureşti, între A1 – DN 5, DN 2 – A2 şi A1 – DN 7, pasajele Berceni, Domneşti, Olteniţa şi Mogoşoaia).

Lista lucrărilor din 2021, autostrăzi și drumuri

Autostrada de Centură Nord a municipiului Bucureşti, Varianta de ocolire Bacău (profil de autostradă şi drum naţional), Drum expres Craiova – Piteşti, Drum expres Brăila – Galaţi, podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila, Varianta de ocolire Galați.

Proiectele de autostrăzi în pregătire, cuprind. Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru autostrăzile Sibiu – Făgăraş, Făgăraş – Braşov, Târgu Neamţ – Târgu Mureş, Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, Timişoara – Moraviţa. Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru Autostrada Braşov – Bacău şi pentru drumurile de mare viteză Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani – Suceava – Siret.

Completarea studiului de fezabilitate pentru drum expres Arad – Oradea.

Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru drumurile expres: Craiova – Târgu Jiu, Ovidiu – Tulcea, Brăila – Tulcea, Brăila – Buzău, Focşani – Brăila, Găeşti – Ploieşti, Piteşti – Mioveni, Bacău – Piatra Neamţ.

Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru Drum Expres/Autostrada (Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Graniţa Româno – Ungară – Drum Expres M49 Ungaria), Satu Mare – Baia Mare şi Autostrada Nordului/Drum de Mare Viteză Baia Mare – Suceava (Lot 1, Baia Mare – Bistriţa).

Lot 2 Bistriţa – Vatra Dornei; Lot 3 Vatra Dornei – Suceava), Tişiţa – Albiţa. Completarea studiului de fezabilitate pentru drum expres Arad – Oradea.

Contractul pentru un lot de autostradă va fi reziliat

Altfel, Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, a anunțat că în cazul lotului de autostradă Cheţani – Câmpia Turzii contractul va fi reziliat.

„Din păcate, acest contract semnat cu 5 ani în urmă de vreun an de zile mai mult se târâie decât se lucrează. Firma respectivă are mari probleme financiare. Am cerut Companiei de Drumuri, doamnei director de acolo să ia o decizie în cel mai scurt timp. Practic, săptămâna aceasta – săptămâna viitoare probabil că acolo se va încheia printr-o reziliere. Și o relicitare a lucrărilor pe acel lot.

Pentru că, practic, pe acel lot nu se mai lucrează, fiind firma în dificultăţi financiare majore. Sunt lucrări de terminat, avem finanţare pentru ele, găsim alt constructor care să poată să le exercite şi finalizăm acea lucrare.” A declarat ministrul Transporturilor.