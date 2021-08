Lipsa de somn le poate îmbătrâni pe mămici cu șapte ani în primele șase luni după naștere. Oboseala crește riscul unei boli grave

Cercetătorii au studiat 33 de mame în timpul sarcinii și în primul an din viața bebelușilor, analizându-le ADN-ul pentru a determina „vârsta biologică” a acestora, care poate fi diferită de vârsta cronologică.

Au descoperit astfel că ipsa somnului în primele șase luni după ce a avut un copil poate adăuga până la șapte ani vârsta biologică a noilor mame.

Îmbătrânesc între 3 și 7 ani în numai șase luni

La un an după naștere, vârsta biologică a celor care dormeau mai puțin de șapte ore pe noapte timp de șase luni a fost mai mare cu trei până la șapte ani decât a celor care au dormit șapte ore sau mai mult.

Și mai grav este faptul că oboseala a crescut și riscul ca aceste femei să dezvolte o boală cardiovasculară sau cancer, afirmă oamenii de știință.

Mamele care au dormit mai puțin de șapte ore au avut, de asemenea, telomeri mai scurți în celulele albe din sânge.

Acest lucru este legat de probleme grave de sănătate, susțin autorii studiului în revista Sleep Health.

„Sănătatea somnului este la fel de vitală pentru sănătatea generală ca dieta și exercițiile fizice”.

, a declarat profesoara Judith Carroll de la Universitatea din Los Angeles. „Primele luni de privare a somnului postpartum ar putea avea un efect de durată asupra sănătății fizice.

Știm dintr-un mare număr de cercetări că a dormi mai puțin de șapte ore pe noapte dăunează sănătății și crește riscul de boli legate de vârstă.”

În timp ce somnul nocturn al participanților a variat între cinci și nouă ore, mai mult de jumătate dintre mămici dormeau mai puțin de șapte ore, au descoperit cercetătorii.

Sfaturi pentru tinerele mame

Judith Carroll, membru al Cousins ​​Center for Psychoneuroimmunology de la UCLA Jane and Terry Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, le-a îndemnat noile mame să profite de orice oportunitate pentru a dormi mai mult, inclusiv în timpul zilei, când bebelușii lor dorm. Le-a sfătuit să accepte, de asemenea, ofertele de ajutor din partea familiei și a prietenilor și, atunci cândeste posibil, să solicite partenerilor să se ocupe de copil pe timpul nopții sau dimineața devreme.

Christine Dunkel Schetter, coautoare a studiului, a spus că, deși îmbătrânirea biologică accelerată legată de pierderea somnului poate crește riscurile pentru sănătatea femeilor, nu le face automat rău.

„Nu vrem ca mesajul să fie că mamele sunt deteriorate de îngrijirea copiilor și de pierderea somnului. Nu știm dacă aceste efecte sunt de lungă durată. ”

Cu cât vârsta biologică a unui individ este mai mare, cu atât riscul de îmbolnăvire și deces precoce este mai mare, avertizează cercetătorii citați de ziarul britanic Daily Mail.