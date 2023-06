Lionel Messi, reținut în China. Mari probleme la sosirea pe aeroportul din Beijing

Lionel Messi (35 de ani) s-a confruntat cu mari probleme la sosirea pe aeroportul din capitala Chinei. Fotbalistul a fost oprit de autoritățile din Beijing l-au oprit pentru că nu avea documentele necesare. El avea cele două pașapoarte, argentinian și spaniol, dar nu și viză pentru a intra pe teritoriu chinez.

În tot acest timp, Lionel Messi a părut foarte derutat pentru că polițiștii nu vorbeau nicio limbă de circulație internațională.

Earlier today at the Beijing airport, Leo Messi faced some issues with his passport. pic.twitter.com/rLNwI3W4nJ

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) June 10, 2023