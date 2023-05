Lionel Messi scrie istorie. A devenit cel mai titrat jucător din fotbalul mondial

În colecția sa deja impresionantă, acest trofeu se alătură unui palmares divers: o Cupă Mondială, o Copa America, o Finalissima, patru Ligi ale Campionilor, trei Cupe Mondiale ale Cluburilor, zece titluri în La Liga, două titluri în Ligue 1, trei Supercupe ale Europei, șapte Cupe ale Regelui, șapte Supercupe ale Spaniei, un Trofeu al Campionilor, o Cupă Mondială U-20 și medalia de aur olimpică.

De asemenea, Fotbalistul argentinian Lionel Messi a primit premiul pentru cel mai bun sportiv al anului trecut, în cadrul Galei Premiilor Laureus, care a avut loc la Paris.

Sâmbătă seara, într-un meci în deplasare, echipa franceză PSG a încheiat la egalitate cu formația Strasbourg, scor 1-1, obținând astfel titlul de campioană a Franței pentru al doilea an consecutiv.

PSG a deschis scorul în meciul împotriva echipei Strasbourg, prin golul marcat de Lionel Messi în minutul 58. Gazdele au reușit să egaleze în minutul 78, prin golul lui Gameiro. Cu acest rezultat de 1-1, echipa pariziană și-a păstrat titlul de campioană. În urma clasamentului, RC Lens va merge alături de PSG în grupele Ligii Campionilor, în timp ce Olympique Marseille va juca în preliminariile Ligii Campionilor, potrivit știripesurse.ro.

Golul reușit de Leo Messi (35 de ani) în minutul 58 a făcut-o pe PSG campioană în Franța. Kylian Mbappe i-a pasat excelent starului argentinian, care a marcat cu stângul, din șapte metri, de lângă trei adversari.

PSG va sărbători titlul pe teren propriu în ultima etapă, în meciul cu Clermont, echipa de pe locul opt din Ligue 1. În această perioadă, Messi a fost în centrul atenției în presa internațională, deoarece contractul său cu PSG va ajunge la final și sunt șanse destul de mici ca acesta să rămână la Paris.

𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗚𝗢𝗔𝗟

Mbappé 🇫🇷 assists Messi 🇦🇷 for his 496th career goal in Europe!!! pic.twitter.com/efTRhU0EK1

— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 27, 2023