Lionel Messi, primul antrenament la PSG. Când va debuta într-un meci oficial pentru noul club

Argentinianul Lionel Messi a participat, joi, la prima şedinţă de antrenament la noua sa echipă, Paris Saint-Germain – PSG. Sesiunea de pregătire s-a desfășurat pe terenul celor de la PSG, după cum informează Le Figaro.

Încă de la sosirea la teren, oficialii clubului nu au permis nimănui să se apropie de jucătorul pe care l-au achiziționat. Leo Messi a fost păzit precum un șef de stat, iar singurele imagini care au apărut în spațiul public au fost filmate de la mare distanță.

First training session for Leo Messi at PSG. pic.twitter.com/vMzbz8f85u

Chiar dacă s-a anunțat antrenamentul va avea loc fără prezența suporterilor, aceștia s-au înghesuit la porți, sperând că-l vor putea vedea pe npoul jucător al echipei. Unii au sperat, deși zadarnic, că vor primi un autograf ori, și mai tare, că se vor putea fotografia cu el.

În schimb, oficialii clubului i-au anunțat pe fani că îl vor putea vedea pe Messi în timpul pregătirii, vineri, cu prilejul antrenamentului programat la ora 11.00, ora Franței. Atunci fanii vor primi acces în interiorul bazei sportive.

Debutul lui Messi la PSG s-ar putea produce pe 29 august, în jocul pe care PSG îl va disputa contra lui Reims, în deplasare. Presa franceză este de părere că noua vedetă a celor de la PSG va avea deja trei săptămâni de pregătire și va fi apt pentru a debuta într-un joc oficial.

The amount of fans waiting outside PSG training centre to see Messi. 😳 pic.twitter.com/ycPOtPtACE

— EverythingMessi™ (@EverythingLM10_) August 12, 2021