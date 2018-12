LIGA I. FCSB A CÂȘTIGAT meciul cu Viitorul. „Roș-albaștrii” au prins curaj: „Nu ne poate sta nimeni în cale”

FCSB s-a impus cu scoruld e 2-0 în partida disputată, luni, la Pitești, în fața celor de la FC Viitorul, în runda a 19-a a Ligii I Betano.





FCSB a câștigat cu 2-0 meciul cu FC Viitorul, care ar fi trebuit să se joace, duminică, la Pitești, dar a fost amânat din cauza ceții. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, prin Florin Tănase (41) și și-au dublat avantajul în partea a doua, grație reușitei lui Lucian Filip (76). Nicolae Dică, antrenorul celor de la FCSB, a jubilat la final: „A fost o victorie importantă. Era important să câștigăm azi pentru a rămâne aproape de locul 1. Am avut momente bune de joc. Important e că am demonstrat că suntem o echipă care luptăm pentru câștigarea campionatului. Chiar dacă conduceam cu 1-0 am decis să stăm sus să marcăm și al doilea gol. Atunci când punem în practică tot ce facem la antrenamente nu ne poate sta nimeni în cale. Nu i-am lăsat pe cei de la Viitorul să-și facă jocul de pase. Am reușit să verticalizăm. Au fost lucruri bune care s-au întâmplat în această seară”, a spus Dică la Look TV.

Tot luni, „U” Craiova s-a impus pe teren propriu, în jocul cu FC Voluntari, scor 3-1. Pentru gazde au marcat Elvir Koljici (25), Alexandru Mitriță (45+3 - penalty) și Nuno Rocha (90+1), pentru oaspeți a deschis scorul Richard Gadze (11).

În clasament, lideră este CFR Cluj (40), urmată de FCSB (37) și „U” Craiova (35).

