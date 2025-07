Sport Liga Europa. CFR Cluj - Lugano. Totul pleacă de la zero, echipa din Gruia caută calificarea. Ora 20.30







Liga Europa. CFR Cluj evoluează, azi, pe teren propriu, contra elvețienilor de la Lugano (ora 20.30, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 2) în manșa secundă a turului doi preliminar. În urmă cu o săptămână, în „Țara Cantoanelor”, a fost 0-0, așa că totul se va decide în Gruia.

Teoretic, oamenii lui Dan Petrescu sunt favoriți la calificare și pentru că au avantajul terenului propriu. În sitlul obișnuit, antrenorul CFR-ului a folosit același discurs în care a supralicitat valoarea adversarului. „Bursucul” a spus că cei de la Lugano sunt favoriți și a înșirat mai multe argumente pentru care echipa sa este inferioară.

„Trebuie să respectăm adversarul. Nu înțeleg de ce trebuie să mai vorbim. E clar că ei sunt mai buni, au jucători mai buni, costă 15 milioane, 10 milioane. Uitați-vă la Transfermarkt! E clar că lotul lor este mult mai valoros. În afară de asta, ei nu au niciun accidentat.

Noi avem patru jucători titulari, care sunt accidentați. Orice echipă din lume ar suferi în acest caz. E clar că ei au un avantaj. Dar am mai demonstrat înainte, indiferent de numele adversarului, că am avut rezultate mari dacă am avut spirit”, a spus antrenorul ardelenilor.

CFR Cluj - Lugano, echipe probabile:

CFR Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, Ilie, Camora – Deac, Djokovic, Fică – Nkololo, Munteanu, Korenica Antrenor: Dan Petrescu

Lugano: Zanotti, Papadopoulos, Mai, Belhadj – Grgic – Steffen, Bislimi, Dos Santos, Alioski – Koutsias Antrenor: Mattia Croci-Torti Arbitru: Allard Lindhout, Asistenți: Johan Balder, Roy De Nas, VAR: Pol van Boekel, AVAR: Robin Hensgens Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca.