În urmă cu doar câteva săptămâni, ea a fost văzută la braţul lui Costi Ioniţă, chiar când intra în casa acestuia după ce iniţial luaseră masa în oraş.

Totuşi, acest episod a fost dat uitării destul de repede odată cu intrarea în scenă a colegului de scenă de la trupa Vunk, Cornel Ilie.

Cei doi artişti au colaborat pentru videoclipul „Du-te, Vino”, iar ipostazele foarte tandre dintre ei au dat naştere speculaţiilor

Lidia Buble şi relaţia cu Cornel Ilie

Întrebată în cadrul emisiunii Teo Show (Kanal D) dacă este împreună cu liderul trupei Vunk, Lidia Buble a infirmat:

„Niște artiști compleți trebuie să fie neapărat și niște actori foarte buni. Noi am jucat foarte bine.

Am avut o chimie foarte faină pe set, asta și pentru că suntem amândoi Gemeni. Nu e prima dată când se scrie că am o relație cu vreun artist cu care am colaborat.

Noi avem o relație de prietenie și atât. Suntem Gemeni, practic știm totul unul despre celălalt și mă bucur pentru colaborarea asta”, a spus artista care s-a despărţit de Răzvan Simion după o relaţie de 5 ani.

Cornel Ilie a fost mai evaziv

La rândul său, tot la Teo Show, Cornel Ilie a răpuns întrebării cu privire la relaţia pe care ar avea-o cu Lidia Buble.

Totuşi, spre deosebire de artistă, el n-a oferit un răspus clar, dând astfel verde scenariilor despre legătura lor.

„Ne-au fost depășite așteptările cu impactul clipului. Înseamnă că am făcut o treabă extraordinară dacă toată lumea ne întreabă.

Am ajuns și eu să primesc mesaje de la băieți, care mă întreabă despre Lidia, dacă suntem împreună”, a spus artistul.

Când a fost întrebat ce le spune curioșilor, el s-a mulţumit doar să completeze că „le dă cu seen”: „O știți p-aia cu «Le dau cu seen»?”

Cornel Ilie şi-a schimbat declaraţiile

Faza cu „le dă seen” vine la puţin timp după ce Cornel Ilie încercase să îngroape acest subiect infirmând că are o relaţie cu Lidia Buble.

„Nu, nu avem o relație. Avem o piesă, un cântec, atât!”, declarase iniţial cântăreţul, conform cancan.ro.

Amintim că solistul trupei Vunk a divorţat recent de soţia lui după o căsnicie (5 ani) din care au rezultat doi copii.