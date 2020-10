În timp ce fosta sa parteneră se duelează cu prietenele în rețete pe bază de ciocolată pe social-media, Răzvan Simion ne arată și el că e maestru în bucătărie. El a făcut ceva rar. A postat, pe Insta Story, ce și-a gătit la cină. Iar ca să fie sursă de inspirație și pentru alții, a arătat și ingredientele.

Răzvan o răsfăța pe Lidia cu meniuri de master chef în timpul relației

Încă de acum câțiva ani, când relația cu Lidia Buble era în floare, Răzvan Simion mărturisea că e master chef în bucătărie. El spunea că preferă să gătească în familie, și că nu prea își lasă iubita în bucătărie. „Sincer am o reală pasiune pentru gătit, dar gătesc și pentru că nu vreau să se rănească.

Am urmărit-o o dată pregătind ceva bun de mâncare, dar am crezut că vrea să-și facă rău și atunci am zis că mai bine fac eu. Să nu crezi că fac lucruri complicate. În general le știu de la Vlăduț (nr. bucătarul de la Neața cu Răzvan și Dani) și le fac cu el la telefon, dar ea nu știe chestia asta.

Îmi place să gătesc și îmi place să și mănânc”, a declarat Răzvan Simion într-un interviu.

