Recent, ea a postat pe Instagram mai multe fotografii care o arătau goala în cadă. Bineînţeles, artista nu a lăsat totul la vedere, ci suficient cât să atragă atenţia.

Nu este prima dată când fosta iubită a lui Răzvan Simion (coprezentator al emisiunii „Neaţa cu Răzvan şi Dani) apelează la această strategie de imagine.

Totuşi, acum a lăsat să se vadă mai mult, spre satisfacţia fanilor care îi urmăresc activitatea pe Instagram şi nu numai.

N-au fost doar imagini cu sânii pe jumătate la vedere, ci şi un mesaj despre trecutul în care era nevoită să facă baie la grămadă.

„Doamne ferește… astăzi cred că am bătut recordul de a sta în cadă, niciodată nu cred că am stat atât de mult. Am stat 3 ore și jumătate.

Întrebări sincere despre echilibru

Nu vreți să știți cum am pielea… De fapt, eu cred că acum profit cumva de perioada asta.

Când eram mică, noi fiind 11 copii, nu aveam timp să stăm să ne facem cadă să stăm să lenevim acolo, ne spălam câte 2-3 odată, trebuia să lăsăm apă și pentru următorii.

Nu ne permiteam să ne lăfăim chiar așa, fiecare cu cada lui și acum cred că, de fapt, profit de timpul acesta și stau în cadă pentru toți anii în care mi-am dorit să stau.

Mai e încă ceva…Eu, în cadă, îmi fac planurile de viitor, în cadă am foarte multă inspirație, vi se întâmplă și vouă sau doar mie? Sunt singura nebună?

Planuri măreţe printre aburi

Acolo uit de toate și reușesc să-mi fac planuri”, a scris Lidia Buble pe InstaStory.

Amintim că în această vară, Lidia Buble şi Răzvan Simion s-au despărţit după o relaţie de 5 ani, dar prezentatorul tv i-a rămas mai departe aproape, în calitate de impresar.

După acest episod, despre vedeta matinalului de la Antena 1 s-a scris că şi-ar fi dus noua iubită într-o vacanţă programată în Turcia.

La scurt timp a venit o replică din partea Lidiei Buble, care a fost zărită la braţul unuia dintre cei mai apreciaţi muzicieni din România, în casa căruia a şi intrat.

Ce a spus artista despre acel episod şi dacă a recunoscut că are o relaţie cu respectivul puteţi citi accesând acest link.