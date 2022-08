Liderul liberalilor din Senat, Daniel Fenechiu, despre pensii și salarii: „Nu este adevărat că balaurul PNL dorește ca românii să trăiască prost”

Daniel Fenechiu s-a arătat indignat de faptul că PNL nu a avut răgaz pentru a analiza propunerea social-democraților, dar și de faptul că PSD nu a dorit să obțină un consens la nivelul coaliției, mai ales ținând cont că nu există fonduri la buget pentru creșterea pensiilor și salariilor, a acuzat președintele grupului PNL din Senat.

Daniel Fenechiu, despre propunerea PSD de a crește pensiile și salariile

„În realitate suntem într-o situație în care PSD are o mare ședință la mare și fără discuție trebuie să iasă pe piață cu rezultatul acelor discuții. Cea mai bună soluție este să ieși pe piață cu un mesaj în principal pentru electoratul PSD, să mărim pensiile mai mult decât rata inflației, să mărim salariul minim.

Lucrurile astea se rostogolesc și apare balaurul PNL care nu vrea, care vrea ca românii să trăiască prost, lucrurile nu stau asa. Dacă exista resurse, nu o să vină nimeni din PNL să spună ca nu luăm măsuri pentru oameni”, a transmis liberalul Daniel Fenechiu, conform Știripesurse.ro.

Nicolae Ciucă a anunțat că pensiile și salariile vor crește

Premierul Nicolae Ciucă a explicat, prezent fiind la Constanța, propunerile PSD, conform cărora pensiile ar urma să crească cu 10% iar salariul minim să se majoreze la 3.000 de lei. Șeful Guvernului a subliniat că acest lucru se va putea realiza doar „în funcție de evoluția colectărilor la buget”.

„Vă rog să aveți încredere că la nivelul coaliției de guvernare atât PNL, PSD cât și UDMR am avut de fiecare dată în dezbatere măsurile prin care să realizam protejarea populației și în mod deosebit protejarea economiei. Ca să putem asigura acest pachet de măsuri sociale, trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a avea din ce să mărim pensiile și salariile.

Știți foarte bine că în pachetele de sprijin de până acum am avut măsuri care au vizat cetățenii vulnerabili și pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. Am avut discuții cu partenerii sociali și am stabili că în funcție de rectificarea bugetară vom majora și salariile și ne-am permis să asigurăm o pătrime din ce rămăsese neacordat. Acestea sunt măsurile pe care noi le-am discutat. În funcție de evoluția colectărilor la buget și propunerile pe care le vom discuta, vom ajnge la o concluzie care se vă concteriza într-o decizie”, a declarat Nicolae Ciucă.

PSD vrea să crească pensiile și salariile

PSD a declarat că vrea să crească pensiile și salariile, iar acest lucru va fi discutat în coaliția de guvernare. „În fapt, pensiile vor creşte cu mai mult de acel procent de 5,7% prevăzut de lege, noi insistăm pe minim 10%. Noi spunem mai mult de 10%. Salariul minim de la 2.250 la 3.000 lei, vorbesc de brut şi cu o parte de compensare 200 lei pe această diferenţă pe care să o suporte statul”, a explicat vicepreşedintele PSD Mihai Tudose.

„Eu am spus că, urmare a întâlnirilor din aceste zile cu conducerea extinsă a PSD, am venit pe fiecare sector în parte cu propuneri şi politici publice care ne aparţin. Marius Budăi va prezenta şi detalia, în perioada imediat următoare, sectorul social şi toate măsurile care ţin de această componentă care este extrem de importantă pentru noi şi la care ţinem foarte mult. Bineînţeles că vom veni cu aceste propuneri de politici publice şi în cadrul coaliţiei, dar sunt chestiuni la care insistăm şi noi ţinem foarte mult. Au fost discutate. Marius Budăi le va detalia pe larg, în perioada următoare, pentru că vor fi obiectul unei conferinţe de presă separate”, a adăugat socialistul Sorin Grindeanu.