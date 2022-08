Sorin Grindeanu anunță schimbări majore la Metrorex: „Nu merg nici cu iahtul”

Sorin Grindeanu a precizat că anul precedent s-a încheiat cu datorii de circa 200 de milioane ale Metrorex, dincolo de faptul că sunt probleme privind aglomerația dar şi cu întârzierile garniturilor de tren.

„La rectificarea bugetară, am prevăzut sume de bani pentru metrou. Nu mai vreau să acţionăm aşa. De ce? Pentru că de fiecare dată e un soi de şantaj, dinsconfortul bucureştenilor este folosit pentru a face un soi de presiune pe Guvern în a veni şi a plăti de fiecare dată toate aceste minusuri”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă susţinută marţi, după Consiliul Politic Naţional al PSD.

Grindeanu reafirmă intenția de a face schimbări majore la Metrorex

Ministrul Transporturilor a mai anunțat şi faptul că în toamnă va fi numit un consiliu de administrație care va avea un obiectiv clar.

„Nu merg nici cu iahtul. Asta nu înseamnă că nefolosind metroul, pentru că nici nu am în zona în care locuiesc în Bucureşti acest mijloc de transport în comun, că nu ştiu problemele. Anul 2021 a fost un an de «excepţie» pentru metrou, pentru că am văzut răngi la metrou. A însemnat primul an, de când există această companie, în care nu a existat buget aprobat până la sfârşitul anului, dincolo de show-ul cu răngi. Anul 2021 s-a încheiat cu datorii de aproape 200 de milioane, ceea ce înseamnă că disconfortul bucureştenilor este dat de aceste facturi neplătite la sfârşitul anului 2021”.

Ministrul Transporturilor a mai subliniat faptul că „în această toamnă, se va selecta un consiliu de administraţie care va avea ca obiectiv aşezarea acestei companii pe baze economice corecte. (…) În fiecare dimineaţă, garniturile de metrou au întârzieri de zeci de minute, vin mai rar, iar acest lucru cauzează aglomeraţie”.

Grindeanu a fost întrebat cu ce preferă să circule

Ministrul Transportorilor: „Chiar şi mai conduc, spre disperarea celor care îşi fac treaba până la urmă, cei de la SPP. Câteodată conduc eu şi îmi place lucrul ăsta. Şi dacă n-aş merge şi dacă n-aş conduce şi dacă n-aş fi mers cu avionul, nu înseamnă că nu ştiu problemele, dacă asta vroiau să scoată în evidenţă unii. Nu înseamnă că nu ştiu că anul trecut, de exemplu, metroul nu a avut buget şi acea super competentă echipă care acum ţipă.

Este primul an din mulţi ani în care Metrorex nu a avut buget aprobat până la sfârşitul anului. Toate datoriile către firma de mentenanţă, care a dus la o reducere a acelui contract, aia într-un final a dus la o frecvenţă mai scăzută a trenurilor. Sunt facturi din 2021, nu s-au plătit. Ştiţi cât era suma la finalul anului 2021 către firma care asigură mentenanţa? De aproape 200 de milioane. Atâta nu a plătit”, a mai spus Grideanu, potrivit new.ro.