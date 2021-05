Liderul interlop Lucian Boncu a dispărut de sub ochii Poliţiei. Sunaţi la 112 dacă îl vedeţi. Aceasta este recomandarea oamenilor legii, care îl consideră deosebit de periculos pe acest individ. Amintim că în octombrie 2020, cel supranumit „stăpânul Timişoarei” a scăpat de arestul preventiv pentru şi a fost plasat în arest la domiciliu.

„Boncu este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de determinare a săvârșirii infracțiunii de omor și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Pe pistolul care a fost recuperat de polițiștii de la Crimă Organizată și care a fost dat celor care au fost trimiși să-l găsească pe jurnalist a fost descoperit inclusiv ADN-ul lui Lucian Boncu pe trăgaciul armei.

Aflat sub control judiciar în dosarul traficului de cocaină, Lucian Boncu s-a dus, astăzi, la sediul Poliției Timiș pentru a semna, dar la un moment dat a fost sunat pentru a fi convocat pentru judecarea solicitării de arestare preventivă la Tribunalul Timiș, la ora 12:00.

Liderul interlop Lucian Boncu a dispărut de sub ochii Poliţiei

Sub pretextul că iese din încăperea care comunică cu strada pentru că a primit un telefon, Lucian Boncu a părăsit sediul Poliției Timiș și a dispărut, închizându-și telefonul. La ora 12:00, liderul interlop nu s-a prezentat la tribunal, instanța amânând judecarea solicitării pentru a cere lămuriri de la Poliție.

La ora 12:45 s-a reluat judecata, DIICOT cerând arestarea lui Boncu pentru că sunt informații că își pregătea fuga din țară, cu ajutorul lui Sorin Udrea, aflat în Italia, care a fugit înainte de sentința în dosarul de crimă organizată în care a fost condamnat. Apărătorii lui Boncu au solicitat o măsură mai blândă.

Tribunalul Timiș a decis arestarea în lipsă a lui Lucian Boncu pentru 30 de zile. Acesta este căutat acum de polițiști. Dacă îl vedeți sau aveți informații unde se ascunde, sunați de urgență la 112. Vă reamintim că Lucian Boncu a fost condamnat în primă instanță în dosarul cocaina la 12 ani și o lună de închisoare”, arată pressalert.ro.

Lucian Bocu a mai avut probleme cu legea şi după ce a omorât o femeie în februarie 2019, dar şi în februarie 2015, când în centrul Timişoarei a fost un război sângeros între interlopii din oraş.

Interlopul are un cazier bogat

Amintim că Lucian Boncu a uimit toată ţara când a încercat să organizeze primul congres al interlopilor, conform înregistrărilor realizate de oamenii legii şi care au fost publicate de ziare.com. Liderul interlop din Timişoara a convocat alţi lideri interlopi pentru a-i informa că un investitor polonez vrea să intre pe piaţa cazinourilor din România.

Respectivul om de afaceri avea nevoie de protecţie în marile oraşe şi ar fi apelat la clanurile interlope. Mesagerul a fost Lucian Boncu.

„Lucian Boncu: Avem multe cunostinte… putini prieteni si frati…

Caius Flavius Ciorei: Ai fost, ai vorbit cu asta?

L.B.: Cu Costel?

Caius Flavius Ciorei: Cu Costel (Costel Corduneanu – nota DIICOT).

L.B.: Cu Costel si cu Flavius…

Caius Flavius Ciorei: Si o fost si Spak?

L.B.: O fost si Spak… cu Adi Tamplaru… Vrei sa zic ceva? SRI-ul pe noi calare! De la Arad… zii, ala… Metalcom, Alin( Alin Iovanut- nota DIICOT).

…

Lucian Lazar: Ala e smardoi!

Caius Flavius Ciorei: Cine?

Lucian Lazar: Preda.

Caius Flavius Ciorei: De la Luci il cunosc si ma inteleg bine cu el, e un baiat extraordinar.

L.B.: Eu m-am intalnit cu ei, acum doua ore.

Caius Flavius Ciorei: Pe la 6.00- 7.00.

L.B.: Da, dar hai sa-ti zic ceva, plin ii de garda! M-or chemat.. nu vreau sa fiu maimutoiul lor… poze, hai sa facem poze de grup! I-am zis: Usor! Eu sunt Luci Boncu pentru mine! I-am zis la Corduneanu: „Costel, noi suntem prieteni, vrei sa vada si lumea in p… mea si garda ca suntem prieteni?” Mi-a zis: „N-am auzit…( neinteligibil)… toata tara sa nu se gandeasca la tine”.

Caius Flavius Ciorei:…( neinteligibil)…

L.B.: Cand suntem prieteni noi…. dar cand…. poti sa fie prieten si cu garda! Pentru ca garda… hai sa-ti zic ceva, eu iti zic simplu, eu is gabor… gandesc ca un… gandeste ca un gabor!

Caius Flavius Ciorei: Normal.

…

Congresul interlopilor, format din 50 de lideri

L.B.: Se aduna 50 din toata tara sa faca o asociere, nu conteaza ce fel.

Caius Flavius Ciorei: Pana la urma s-au intalnit?

L.B.: Daa…( neinteligibil)… Nimic, firma platita, platiti baieti tot… 5.000 de euro numa’ mie!

Caius Flavius Ciorei: Si nu-i bine?

L.B.: Cum nu!… Si o data pe luna tre sa merg in Dubai, in Maroc, in Tunisia, in fiecare luna in alta locatie si ne da si de…( neinteligibil)…

Caius Flavius Ciorei: Polonezu?

L.B.: Da. Nu conteaza, gestul lor de polonezi… Deschide in toata Romania… el ia toate cazinourile, deschide numai el!

Caius Flavius Ciorei: Nu o sa mai existe 777.

…

L.B.: Nimic! Si omu’ mi-a zis: „Vreau… in Timisoara am auzit de Boncu! In Bucuresti am auzit de Spak, la Sibiu am auzit de Adi Tamplaru…”

Caius Flavius Ciorei: Foarte bine, face plata la cine trebuie si gata.

L.B.: Mi-a zis: „Fii atent, am doua locatii, iti dau 5.000 de euro pe luna tie!”

Caius Flavius Ciorei: Pai si nu e bine? Doamne ajuta!

L.B.: Nu vreau acte, nu vreau nimic! O zis hai la Moldova ca avem…( neinteligibil)…

Caius Flavius Ciorei: Costel ii ca lumea, dar Adi ala e prea urs!

L.B.: Eu n-am stat cu ala. Erau… vreo 16… m-am dus la Tamplaru, vrei sa vezi cum arata? E mai mare ca Baghera( arata spre Lucian Lazar- nota DIICOT)

Lucian Lazar: Luci ala e Marian Sarbu!

L.B.: Na. Marian Sarbu. Si mai era… el cu inca unu Tamplaru. Le-am zis: Pe mine… aici e Luci Boncu!

…

L.B.: Alooo, vezi ca Tamplaru l-a omorat pe Beinur, pe…

Lucian Lazar: Ender!

L.B.: Pe Ender. L-a impuscat in cap asa… de aicea( arata spre capul lui Caius Flavius Ciorei- nota DIICOT), nu o fost fraier!…

L.B.: Le-am zis asa, erau la masa toti, erau… Bucuresti, Sibiu, Iasi, Constanta… mortii lor…

Caius Flavius Ciorei: De peste tot?

L.B.: Da. Ba, baieti, ca sa n-am probleme, ala… stii, polonezu’: „Aloo, stop! La Timisoara eu raspund! Daca se intampla ceva, eu raspund!”

Polonezul, cazinourile şi interlopii

…

L.B.: De dimineata pana la 7 seara, eu am vorbit cu ala de doua ori

Caius Flavius Ciorei: Scurt! Ce sa vorbesti?

L.B.: Si hai sa-ti zic ceva, nu zic nimic la nimeni! Ba va respect, sunteti prietenii mei, va respect, ne respectam reciproc, fiecare are patratica lui. E la Timisoara, va zic eu cum sta treaba, cand o sa mergem acum la cazino, o sa fie mai multi gabori decat noi! Si nu vreau sa fiu… aia de…

Caius Flavius Ciorei: Si asa esti! Si asa esti mai mult decat esti!

L.B.: Ma, nu vreau! Iti zic ceva! Eu is gabor, ma ce fac astia? Fac asociere! Ca sa vezi cum gandeste garda! Se aduna 50 de prosti, ca asa au ei, vad… te iau pe tine, iti dau sa tragi! Iti dau un kalashnikov, ma duc, iau de la sarbi…( neinteligibil)… si 50 de prosti pune toata Timisoara pe burta, cu tot cu politisti si cu SRI, omori 50 de oameni, 100, nu iasa unul din casa… In momentul ala, in momentul ala… noi am pus stapanire pe oras!”, se arată în stenogramele DIICOT.