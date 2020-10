Curtea de Apel Timișoara a decis să înlocuiască măsura arestării preventive pentru interlopul Lucian Boncu, cercetat pentru trafic cu stupefiante, și să o înlocuiască cu arestul la domiciliu. Decizia Curții de Apel contrazice hotărârea Tribunalului Timiș care a respins, într-o primă fază, cererea formulată de interlopul timișorean.

Astfel, Tribunalul Timiș a respins cererea formulată de avocații lui Lucian Boncu, de înlocuire a arestului preventive, deși aceștia au invocat motive de natură medicală. Apărătorii lui Boncu au inovat faptul că în Penitenciarul Timișoara au fost depistate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar acest lucru ar putea avea reprecusiuni asupra sănătății clientului lor.

Ei au arătat că interlopul suferă de obezitate de gradul trei și hipertensiune arterial, iar aceste afecțiuni îl plasează în categoria persoanelor vulnerabile.

Este pentru a doua oară când judecătorii îi înlocuiesc măsura arestului preventive lui Lucian Boncu, cu arestul la domiciliu, în condițiile în care acesta a fost re-arestat după ce a încălcat obligațiile care îi reveneau, după cum relatează publicația online Pressalert.

Potrivit sursei citate, Lucian Boncu a luat legătura cu un alt interlop, Deian Miloșev și au pus la cale o răzbunare împotriva adversarilor. Acțiunea urma să se desfășoare după ce Boncu ar fi fost plasat sub control judiciar.

Lucian Boncu a contestat decizia la Curtea de Apel Timișoara, iar judecătorii Ioan Popescu și Constantin Costea au decis să-l plaseze în arest la domiciliu, după cum arată Pressalert.

Judecătorul Costea, mai arată sursa citată, a făcut parte din completul care, într-un alt dosar penal în care a fost implicat interlopul, având ca obiect o bătaie într-un complex comercial, i-a schimbat pedeapsa din închisoare în amendă penală. Astfel acesta a scăpat de închisoare, unde ar fi fost trimis, dacă ar fi primit o nouă condamnare, având în vedere că mai are la active o pedeapsă de închisoare cu suspendare.

Potrivit sursei citate, interlopul Lucian Boncu este un apropiat al unui consilier personal al fostului primar al municipiului Timișoara, Nicolae Robu.

În 2018, Lucian Boncu a fost condamnat pentru amenințare, la trei luni de închisoare cu suspendare, după ce și-a amenințat cu moartea un rival aflat pe patul de spital.

A negat acuzațiile de trafic de droguri

În dosarul traficului de cocaină, Lucian Boncu a declarat în fața judecătorilor că nu face trafic și că folosea substanțele interzise doar în folos propriu. El a precizat că

„Nu recunosc că am oferit droguri altora. Consumul era cu acordul fiecărei persoane. Nu am obligat, corupt pe nimeni. Scopul pentru care ne adunam să consumăm cocaină era recreativ, nu ilicit. De fiecare dată am plătit drogurile pe care le-am cumpărat. Cei care veneau la mine au consumat din proprie inițiativă fără ca eu să le ofer”, a spus interlopul în fața judecătorilor.

Întrebat de instanță ce crede despre o filmare în care apare îndemnând o altă persoană să se drogheze, spunând: „Trage, trage, încet!”, Boncu a afirmat că nu își amintește episodul pentru că era sub influența drogurilor.