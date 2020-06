Lucian Boncu a fost audiat, miercuri, la Tribunalul Timiș, în dosarul ce vizează traficul de cocaină. Liderul grupării care se află în atenția anchetatorilor a dat declarații ample în fața instanței.

„Îi cunosc din vedere pe coinculpații din dosar. Relații de prietenie nu am nici un 10% dintre ei. Prieten nu sunt cu niciunul dintre ei (…) Cu Ștefan Paul am fost coleg de serviciu și mergeam la aceiași sală. Cu Novac nu am avut niciun fel de relații de afaceri sau infracțional”, a spus Lucian Boncu.