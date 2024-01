Liderul deputaților PNL, zeci de mii de lei din deconturi. Pentru ce a cerut Andronache bani

Gabriel Andronache este cel care conduce grupul deputaților PNL din Parlament. Acesta a declarat că a câștigat zeci de mii de lei doar din deconturile făcute de cameră. Vorbim despre diurnă, cazare, banii de benzină, dar și despre cheltuielile de deplasare. Toate aceste activități au fost decontate pentru parlamentar. Liderul deputaților PNL a făcut investiții imobiliare cel puțin ciudate.

Așa se face că a cumpărat 2% din două terenuri de câte 16 metri pătrați în orașul Brașov. Terenurile au fost cumpărate unul în 2014 și unul în 2020. Deputatul mai are de asemenea un apartament în Brașov de 41.85 de metri pătrați. Și mai are de asemenea un altul fix de aceiași dimensiune tot în Brașov.

La capitolul mașini acesta declară un Opel din 2010. Deputatul are și câteva economii, astfel că le-a depus în trei conturi.

Andronache investește în pensie privată

Unul dintre ele este deschis în 2016 și are în el 81.756 de lei. De asemenea mai are un fond de investiții deschis în 2015 și în care se găsesc 24.955 de lei. Și are și o pensie privată în care a depus 76.359 de lei. Deputatul are și datorii, vorbim despre un credit care este scadent în 2025. Valoarea lui este de 80.000 de lei și a fost contractat în anul 2020.

La capitolul avantaje subvenționate, parlamentarul a trecut mai multe deconturi pe care le-a primit de la Cameră. Așa se face că a primit diurna în valoare de 40.911 lei. I-a fost decontat combustibil în valoare de 9127 lei. De asemenea i s-au decontat cheltuielile de deplasare în valoare de 16.800 de lei.

Și nu în ultimul rând cazarea deputatului a costat anual 55.200 de lei. La toate aceste sume se adaugă și indemnizația pe care deputatul o primește de la Cameră. Vorbim despre 146.016 de lei anual. Acesta fiind de altfel și singurul venit pe care parlamentarul îl raportează potrivit declarației lui de avere.