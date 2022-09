Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a anunțat retragerea. Ar putea primi o nouă funcție, la Moscova

Liderul cecen Ramzan Kadîrov, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și un mare promotor al războiului din Ucraina, a declarat că nu se mai bucură de susținerea puterii de la Moscova.

„Conduc republica de 15 ani. Noi, caucazienii și cecenii, avem o vorbă: indiferent cât de stimat și dorit este un musafir, dacă pleacă la timp, se face și mai plăcut. De aceea, cred că mi-a venit și mie timpul. Până să fiu dat afară. Cred că sunt deja bătrân”, a scris președintele Republicii Cecene pe Telegram.

❗️Don-Don Kadyrov said he is old and about to leave

„We have a proverb among Caucasians, Chechens. No matter how respected, long-awaited a guest is, if he leaves on time, then it is even more pleasant. I think that my time has also come. Until they kicked me out,” said Kadyrov. pic.twitter.com/DT842FHKKA

