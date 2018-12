DECLARAȚIE INCENDIARĂ pe scena politică. Liderul UDMR aruncă BOMBA ANULUI. Cine VREA ARDEALUL

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că așteaptă susținerea celor din Parlament pentru proiectul de lege privind preluarea în legislație a unor puncte din Rezoluția de la Alba Iulia.





„Să nu vă fie frică, frați români, că nimeni nu vrea să fure Ardealul, acesta este mesajul meu. Loialitatea se poate câștiga prin foarte multe feluri, dar o minoritate etnică va fi loială statului și țării în care locuiește în momentul în care identitatea etnică națională nu este pusă în pericol”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a declarat că dacă Rezoluția de la Alba Iulia poate fi considerată baza Unirii, în acest caz și punctele din cuprinsul documentului trebuie luate în serios, scrie Antena3 .

„Noi am așteptat în 2018, dar de fapt de câțiva ani, din partea majorității, a politicienilor români să existe o inițiativă, un gest simbolic la 100 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România, prin care puncte ale Rezoluției de la Alba Iulia pot fi puse în legislația românească. Totuși, au trecut 100 de ani după care o majoritate puternică și o națiune care are încredere în sine și care tratează corect minoritățile ar trebui să se gândească la ce s-a întâmplat în această perioadă și la Rezoluția de la Alba Iulia.

Dacă această Rezoluție este baza Unirii, atunci și acele puncte trebuie luate în serios. Dacă am văzut că nu există un astfel de gest, am pregătit acest proiect la începutul lunii noiembrie dar am decis să nu îl depunem înainte de 1 decembrie, pentru a nu perturba pregătirile pentru sărbătoarea societății românești și a nu exista discuții, ci să îl depunem după această dată. Nu am discutat cu nimeni despre proiect, nici cu PSD, nici cu ALDE, nici cu partidele din opoziție, dar eu cred că ar fi nevoie de voturile tuturor parlamentarilor partidelor politice din Parlamentul. Eu aștept o susținere din partea tuturor forțelor politice din Parlament”, a spus Kelemen

