Actualitate Liceenii antidrog. Mai mulți adolescenți bucureșteni au luat pe cont propriu lupta împotriva drogurilor







Își văd zilnic colegi de școală cum cad victime ale drogurilor sau a altor forme de abuz. Sătui de constatări statistice lipsite de reacții ferme ale autorităților, un grup de tineri adolescenți din București a preluat inițiativa. Ei luptă împotriva drogurilor și a abuzurilor. O fac singuri, pe cont propriu, fără sprijin instituțional. Sunt puțini, dar extrem de motivați și foarte bine organizați. ”Armele” lor: muzica și dialogul. Veniți, sâmbătă, în Parcul Tineretului, să vedeți cum tânăra generație a început să se salveze singură.

”Empower Youth”, gașca tinerilor antidrog

Dacă îi vezi pe stradă, nu se disting de alți adolescenți contemporani. Poartă aceleași frizuri, aceeași vestimentație, plini de viață și sunt la fel de zgomotoși. Dar, totuși, sunt total diferiți prin preocupările lor.

Un grup de tineri elevi de liceu a format o ”gașcă”. Au și un nume englezit: ”Empower Youth”. Mare parte din timp ”și-l pierd” prin licee și școli generale. Aici, îi ajută pe alți adolescenți să înțeleagă tainele limbii române și ale matematicii. Însă, cel mai important, le vorbesc tinerilor despre consumul de droguri ori despre alte forme de abuz.

Povestea liceenilor antidrog a început recent. Am aflat-o de la Vlad Trăscăianu (16 ani), elev al Colegiului Național ”Spiru Haret”, București. Într-un interviu exclusiv pentru ”Evenimentul Zilei”, tânărul ne arată ce înseamnă implicare, responsabilitate și speranță. O adevărată lecție de viață oferită adulților contemporani, cei care gestionează instituțional societatea românească.

Vlad Trăscăianu (16 ani): Școala nu ne învață cum să fim oameni

Vlad este un tânăr plin de viață, foarte pozitiv și, în același timp, foarte sigur pe el. Întrebarea de ”încălzire” de la debutul întâlnirii a primit un răspuns neașteptat, care a reușit, prin adevărul și simplitatea lui, să sintetizeze o gravă realitate: cum tânăra generație este vulnerabilă din cauza lipsei de educație. Iată care este percepția unui tânăr de 16 ani despre educație și cum este ea oferită de sistemul național de învățământ.

Evz: Cum a început inițiativa voastră? Ce v-a determinat să o luați, singuri, pe drumul ăsta? Vlad Trăscăianu (V.T.): De când am intrat la liceu, am simțit pe pielea mea cât de multe lipsuri are sistemul nostru de învățământ. Școala ne învață formule, să memorăm comentarii literare și definiții, dar nu ne învață cum să fim oameni. Ieșim din liceu programați să luăm Bacul, dar complet nepregătiți pentru viață. Așa că mi-am zis: dacă nu mă învață școala, hai să fac eu ceva. Mai întâi pentru mine. Apoi pentru prietenii mei. Și apoi pentru toți cei ca mine. Așa a început.

(foto: Vlad Trăscăianu, 16 ani, elev Colegiul Națiobal ”Spiru Haret”)

Trebuie doar să le vorbești tinerilor. Ei înțeleg din prima

Pasionat de medicină și de oameni, așa cum ne-a povestit, Vlad s-a îndreptat către activități de voluntariat în domeniul sănătății. Comunicativ din fire, și-a făcut cu ușurință prieteni printre colegi. I-a convins și pe ei să participe la activități de voluntariat, organizate de diverse asociații neguvernamentale.

Vlad Trăscăianu: Sunt pasionat de sănătate și medicină, așa că am început de acolo. Am ajuns la Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), unde am început ca voluntar. Nu știam ce înseamnă "educație sexuală" și, sincer, mi se părea ceva amuzant la început. Dar când am aflat despre metode contraceptive, consimțământ, relații sănătoase și anatomie, mi-am dat seama cât de important e și cât de mult îmi lipseau informațiile astea.

După orele de voluntariat, Vlad a vrut să împărtășească experiența pe care a acumulat-o.

Am vrut să dau mai departe. Așa am devenit peer educator – adică un adolescent care vorbește cu alți adolescenți. Am mers prin licee și școli, unde nu veneam ca un profesor, ci ca un prieten.

Rezultatele au venit repede, mai spune Vlad.

Discuțiile noastre se transformau în jocuri și râsete, dar la final plecau acasă cu informații esențiale. Trebuie doar se vorbești tinerilor. Înțeleg din prima!

Părinții nu știu cum să comunice. Așa au fost educați

Trăim înconjurați de droguri și alte forme de abuz, mai spune Vlad. El a constatat că părinții - ai lui și majoritatea, în general - nu discută cu copiii lor despre consumul de alcool, de droguri sau probleme sexuale.

Realitatea de zi cu zi este îngrijorătoare, mai ales pentru cei din generația mea. Dar totul pornește de la lipsa de dialog. Și vă dau un exemplu personal. Recent, l-am întrebat pe tatăl meu de ce nu mi-a vorbit, când eram mai mic, despre abuzuri, consum de droguri, alte stereotipuri pe care eu le constat. Mi-a dat un răspuns sincer: “Nu am știut cum să-ți zicem despre chestiile de genul. Nici mie nu mi-a vorbit tatăl meu despre asta. Mă bucur mult că ai reușit să te informezi singur.” Mulți dintre părinți nu discută deschis despre probleme sexuale, consum de alcool sau de droguri. Nu pentru că nu le-ar păsa, ci pentru că nimeni nu i-a învățat cum. Am simțit că, dacă nu facem noi ceva, generația noastră o să repete același tipar de tăcere.

Adulții vorbesc mult și fac puțin. Din păcate

Situația consumului și a traficului de droguri, mai ales în jurul școlilor s-a agravat, constată Vlad. El spune că deși lucrurile sunt la vedere, reacția autorităților lipsește.

Vedem peste tot mesaje care spun „nu consuma droguri” – dar foarte rar ni se explică de ce? sau ce se întâmplă dacă totuși o faci? Și, mai ales, nu ni se spune cel mai important lucru: că nu trebuie să judeci pe cineva care consumă. Știu colegi, alți cunoscuți care au căzut în capcana asta nu pentru că erau „slabi” sau „iresponsabili”, ci pentru că nu aveau pe cine să întrebe. Nimeni nu le vorbise despre efecte, despre riscuri, despre semnele care arată că ai nevoie de sprijin. Iar uneori, singura diferență între un adolescent care se salvează și unul care se pierde e un adult care nu l-a judecat. Sau un coleg care l-a ascultat. Adulții vorbesc mult și fac puțin. Din păcate.

Concert antidrog în Parcul Tineretului

Lipsa de reacție a autorităților i-a determinat pe acești tineri să ia inițiativă. Au pus mână de la mână, au discutat cu câteva asociații și ONG-uri și au organizat un concert. Sâmbătă, pe 14 iunie, în Parcul Tineretului, grupul lui Vlad începe lupta antidrog prin muzică și dialog cu adolescenți de vârsta lor.

Vlad: Am învățat că schimbarea reală vine atunci când tinerii vorbesc cu tineri. Așa s-a născut Empower Youth – un festival creat de noi, pentru noi, ca să ne dăm putere unii altora prin educație sinceră și fără judecată.

Evenimentul are două teme centrale:

Educație pentru sănătate, cu accent pe sănătatea sexuală și emoțională

Prevenirea consumului de droguri

V.T: Nu venim cu discursuri goale, ci cu discuții reale, deschise, în care tinerii pot întreba orice – despre riscuri, despre consum vs. abuz, despre cum să se protejeze, fără să fie judecați. Dăm exemple reale, explicăm diferența dintre experimentare și dependență și vorbim despre alegeri asumate.

Evenimentul este organizat împreună cu mai multe ONG-uri și este susținut de o echipă de tineri care chiar cred în puterea educației.

Suntem generația care vrea respect, educație, sănătate și siguranță

În invitația pe care au lansat-o pe rețelele proprii de social-media, Vlad și prietenii săi încearcă să adune cât mai mulți părinți, care să afle despre cum să comunice cu copiii lor:

Mesajul meu pentru părinți e simplu: adolescenții au nevoie de informație. Nu există „prea tânăr, prea mic” ca să înțelegi ce înseamnă consimțământ, relații sănătoase, cum funcționează corpul tău sau ce să faci într-o situație de urgență. Dimpotrivă — e fix momentul în care avem nevoie de informația corectă, spusă pe limba noastră, fără frică și fără judecată.

Pentru adolescenți, evenimentele din Parcul Tineretului sunt, până la urmă, o șansă la un viitor.

Vreau ca fiecare adolescent să știe că nu e singur. Că e ok să întrebi, să fii curios, să vrei mai mult. Empower Youth e exact despre asta: despre o generație care nu mai acceptă tăcerea, care vrea respect, educație, sănătate și siguranță. Astăzi suntem mici, dar suntem viitorul. Merităm mai mult decât frânturi de informație sau frici transmise din generație în generație.

Statistică: 68% din adolescenții bucureșteni au băut și au consumat droguri, cel puțin o dată

Statistica tinerilor bucureșteni, cu vârste între 15 și 16 ani, arată îngrijorător: 68% dintre elevi au consumat alcool de-a lungul vieții, 37% s-au îmbătat cel puțin o dată, 39% dintre respondenți au fumat, 45% au fumat țigări electronice, 7% au consumat canabis, 4% somnifere sau tranchilizante, 2% etnobotanice, 1% ecstasy, cocaină, amfetamine, catinone, spice – minim o dată în viață.

Aceste cifre alarmante reies din Raportul de cercetare „Planet Youth 2024 –2025”, făcut de Primăria Capitalei, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB). Este una din cele mai grave statistici din Europa.

Acțiunile ferme de prevenire și combatere a fenomenului întârzie să apară, în ciuda acestor realități. Bucureștiul a votat chiar și un referendum, prin care autoritățile sunt împuternicite să combată traficul de stupefiante. Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că statul român a pierdut ”categoric” lupta cu drogurile, dar și-a luat un angajament ferm că lupta antidrog este o prioritate a administrației prezidențiale.