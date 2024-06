Social Consumul de alcool este asociat cu aproximativ 200 de boli. Liceenii recunosc că beau aproape zilnic







Consumul de alcool contribuie la trei milioane de decese în fiecare an la nivel global. În lume, aproximativ o treime dintre decesele tinerilor de 11-15 ani se produc prin accidente rutiere din cauza alcoolului. Nici în România situația nu este mai bună, 6 din 10 liceeni au raportat că consumă alcool cel puțin odată la două zile.

Consumul de alcool curmă vieți în rândul tinerilor

Potrivit Direcției de Sănătate Publică, consumul de alcool este asociat cu aproximativ 200 de boli și poate cauza accidente, traumatisme, accidente de muncă, violență. De asemenea, este asociat cu scăderea stimei de sine, depresie, anxietate, tulburări de comportament, risc de sinucidere. Afectează memoria, atenția, judecata, alterează capacitatea de a lua decizii.

„Pentru a preveni expunerea la riscurile și pericolele pentru sănătate, precum și alți factori care scad calitatea vieții la consumatorii de alcool, un prim pas este acela de a informa adolescenții despre riscuri și de a-i sprijini să facă alegeri bune pentru sănătatea lor. Tinerii care consumă alcool au un risc de 4 ori mai mare de a deveni dependenți de alcool la vârsta adultă. Este foarte important ca adolescenții să nu înceapă să consume alcool și să continue să nu consume alcool pe parcursul vieții”, se arată în comunicat.

Consumul de alcool curmă vieți în rândul tinerilor. Sursa foto: Pixabay

În România băuturile alcoolice sunt ușor de procurat

Prin derularea Lunii naționale a informării despre efectele consumului de alcool se urmărește „creașterea vigilenței, responsabilității personale și sociale în ceea ce privește consumul de alcool”.

Deși comercializarea produselor care conțin alcool este restricționată pentru persoanele sub 18 ani, totuși, 2 din 3 elevi cu vârsta de 15-16 ani din România consideră că băuturile alcoolice sunt ușor de procurat (conform datelor studiului ESPAD-European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs- derulat în anul 2019). Iar numărul celor care se îmbolnăvesc din cauza consumului de alcool este din ce în ce mai mare.

Prevenția cu privire la consumul de alcool în rândul adolescenților este foarte importantă pentru protejarea sănătății și bunăstării lor pe termen lung, pentru reducerea riscurilor de dependență, de consum episodic excesiv de alcool și pentru promovarea unui viitor sănătos și prosper pentru tineri, mai informează Direcția de Sănătate Publică în comunicat.