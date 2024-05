Social Fetiţa de 8 ani dispărută din Botoşani a fost găsită moartă. Copila ar fi fost ucisă







Crimă în Botoșani. O fetiță de 8 ani dispărută dintr-o localitate din judeţul Botoşani a fost găsită moartă , în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o lizieră de salcâmi de la marginea satului. Se spune că tânăra a fost ucisă, iar apropiații și oamenii legii caută criminalul.

Crimă în Botoșani. Fetița a fost găsită moartă

„Minora a fost găsită în cursul nopţii, decedată. Aceasta se afla la marginea localităţii de domiciliu, într-o lizieră de salcâmi. Sunt desfăşurate activităţi specifice pentru identificarea autorului, fiind angrenate peste 100 de forţe de ordine, poliţiştii, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră”, a transmis, sâmbătă dimineaţă, IPJ Botoşani.

Ce spune IPJ Botoșani

IPJ Botoșani a anunțat că a sosit în sprijin jandarmii din Suceava şi lucrătorii de la Biroul de Operaţiuni Speciale Suceava. „Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunii de omor calificat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani”, a mai transmis sursa citată.

Chică Roşa Maria Silvia, în vârstă de 8 ani, a plecat de acasă, vineri, în jurul orei 20:00, pentru a se deplasa la o rudă din apropiere, dar nu a mai revenit. Căutările au fost demarate imediat, potrivit News.

O altă fată a fost găsită moartă

Recent, și o tânără de 19 ani, însărcinată în luna a șasea, a fost găsită moartă în apropiere de satul Chițcanii Vechi, într-o zonă cu copaci, din raionul Telenesti, la mică distanță de zona în care locuia suspectul. Polițiștii cred că fata a fost ucisă de fostul polițist Gheorghe Cotorobai. Pe 12 aprilie, acesta a luat-o pe fată cu mașina, după care a dispărut.

Inspectoratul General al Poliției a declarat că operațiunea de căutare a fetei au fost „o provocare enormă”. Oamenii legii au transmis condoleanțe rudelor și prietenilor fetei moarte, pe nume Ana-Maria Guja.

„Consecințele sunt triste, dar am făcut tot posibilul. Timp de o săptămână, am explorat fiecare centimetru al pământului, am analizat mii de videoclipuri, am mers în ploaie, am ridicat fiecare piatră, am verificat fiecare loc și am răsturnat tot gunoiul.

Dar rezultatele vin atunci când sunt mulți oameni. Vă mulțumesc tuturor. Contribuția fiecărei persoane este importantă pentru noi. Ne exprimăm condoleanțe familiei și rudelor”, a transmis Inspectoratul General de Poliție.