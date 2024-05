Sport Talent irosit pe droguri și alcool. Cel mai bun fotbalist din Premier League, dat afară și de Everton







Dele Alli, considerat cândva unul dintre cei mai buni fotbalisti din Premier League, a fost pus pe liber de Everton. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani trece prin momente dificile. Se luptă cu adicțiile, iar în ultima perioadă accidentările l-au ținut departe de gazon.

Dele Alli, pus pe liber de Everton

Dele Alli a crescut la juniorii lui Mk Dons, iar în 2015 a ajuns la Tottenham pentru 6,6 milioane de euro. Deși a explodat sub culorile celor de la „Spurs” cariera sportivului a avut ulterior o traiectorie descendentă. În 2018 publicațiile sportive titrau că Dele Alli va fi transferat la unul dintre cele mai tari cluburi de fotbal din Europa.

Cotat atunci la 100 de milioane de euro, fotbalistul de la Spurs a intrat într-o pasă neagră din care nici până astăzi nu a reușit să iasă. La ora actuală sportivul care ridică tribunele în picioare este cotat cu doar cinci milioane de euro.

Adică mai puțin decât suma inițială pentru care a fost transferat la echipa lui Radu Drăgușin. Cât a evoluat în Premier League, fotbalistul britanic a punctat de 67 de ori și a reușit 58 de pase decisive.

Accidentări grave și probleme cu adicțiile

După o serie lungă de accidentări și probleme grave cu adicțiile Alli a fost cedat gratis la Everton. Nu confirmat nici pentru Everton iar în sezonul 2022/2023 conducerea clubului l-a împrumutat în Superlig, la Beșiktaș.

La finalul contractului, Dele Alli a revenit la Everton, accidentat însă. În actualul campionat fotbalistul britanic nu a evoluat nici măcar un minut pentru „Caramele”. În tot acest timp, Everton i-a plătit salariul de șase milioane.

Însă echipa britanică i-a reziliat contractul, Dele Alli poate semna cu orice echipă, însă este puțin probabil să-l revedem prea curând pe terenul de fotbal. Sportivul încă nu s-a refăcut după accidentare care l-a ținut departe de gazon.

Dele Alli, filmat în timp ce se droga

Iar problemele au continuat. Jurnaliștii l-au surprins în timp ce trăgea dintr-un balon umplut cu gaz ilariant. Atât opinia publică cât și conducerea clubului l-au criticat pentru gestul necumpătat. Motiv pentru care fotbalistul a dat un interviu amplu în presa britanică, unde a precizat ororile la care a fost supus în perioada copilăriei.

Copilăria fotbalistului bate orice scenariu de film. La vârsta de 6 ani a fost molestat, la șapte s-a apucat de fumat, iar la opt ani deja vindea droguri. „Când aveam şase ani, am fost molestat de prietenul mamei mele. Apoi am fost trimis în Africa pentru a fi disciplinat, după care m-am întors. La 7 ani am început să fumez, după care la 8 ani am început să vând droguri.

O persoană mai în vârstă mi-a spus că nu ar opri un copil pe bicicletă, aşa că mergeam cu mingea de fotbal şi cu drogurile la mine. La 12 ani am fost atârnat de pe un pod de un bărbat”, a declarat Ali pentru presa britanică. La scurt după interviu, Dele Alli a primit mii de mesaje de susținere din toate colțurile lumii.

The Sun a publicat imagini în care Dele Alli este vizibil afectat de aburii alcoolului. Jurnaliștii au dezvăluit și suma pe care fotbalistul a plătit-o pentru o singură petrecere. Nu mai puțin de 7.000 de lire a plătit fotbalistul pe șampanie și tequilla. Și asta nu este tot. Alli a fost surprins în pat cu patru femei, printre care și Cindy Kimberly (24 de ani), iubita sa.