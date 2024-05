Sport Premier League. Manchester City, campioana Angliei, după ce a cucerit al patrulea titlu consecutiv







Manchester City a reușit să se impună în fața celor de la West Ham United, scor 3-1. Astfel, echipa a obținut titlul de campioană a Angliei pentru a patra oară consecutiv.

Manchester City a cucerit al patrulea titlu consecutiv

În ultima etapă a Premier League, Manchester City a obținut o victorie importantă împotriva lui Arsenal. Foden a marcat de două ori pentru echipa lui Guardiola, în timp ce oaspeții au redus din diferență, însă Rodri a restabilit avantajul gazdelor.

În prezent, echipa ocupă primul loc în clasament, cu 91 de puncte, câștigând al patrulea titlu consecutiv. Totodată, victoria marcată duminică marchează și al șaselea titlu din ultimii șapte ani.

Ultima etapă a ediției Premier League

Etapa 38 din Premier League a fost ultima a ediției 2023-2024. Echipa Arsenal a fost a doua, reușind să obțină 89 de puncte. Elevii lui Arteta au avut un meci tensionat, însă au învins cu scorul 2-1, pe Everton.

Liverpool și Aston Villa sunt celelalte echipe care s-au calificat în UEFA Champions League. În schimb, Tottenham a reușit să ajungă în grupele UEFA Europa League. Situată pe locul 6, Chelsea, va juca în preliminarii pentru Conference League.

Manchester City, campioana Angliei. Meci spectaculos pe Etihad

În confruntarea de pe Etihad, scorul a fost deschisde Phil Foden. Kudus a redus din diferență spre finalul primei reprize, însă Rodri a restabilit avantajul în minutul 59.

În schimb, golul marcat de Soucek în ultimele minute a fost anulat. La finalul meciului, suporterii au invadat terenul pentru a sărbători alături de jucători și de Pep Guardiola. Tehnicianul s-a arătat mulțumit de rezultat și a deschis o sticlă de șampanie.

„Când am ajuns aici, dacă cineva ar fi spus că voi câștiga șase campionate în șapte sezoane, aș fi spus că este nebun. În niciun caz nu am crezut asta. Acum este perioada noastră. Noi facem parte din asta. Multă muncă, nu spun că sunt un manager rău, dar am un sprijin incredibil din partea clubului. Avem această etică a muncii, toată lumea își face treaba și fiecare departament este atât de important. Acesta este adevărul și realitatea. ”, a spus Guardiola.