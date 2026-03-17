Liberalii cer sancțiuni aspre pentru Câciu și anunță că vor sesiza CNCD după scandalul din Parlament. Mesaj pentru social-democrați

Partidul Naţional Liberal (PNL) solicită PSD şi conducerii Camerei Deputaţilor să sancţioneze comportamentul agresiv repetat al deputatului PSD Adrian Câciu. Liberalii anunţă că vor sesiza şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Mesajul vine după ce, marţi, în timpul dezbaterilor din comisiile de buget-finanţe, deputatul PSD Adrian Câciu a avut o reacţie violentă faţă de Gabriela Horga, care conducea şedinţa.

„Partidul Naţional Liberal condamnă ferm gestul violent al deputatului PSD Adrian Câciu, manifestat în cursul şedinţei de astăzi a Comisiei de Buget-Finanţe, faţă de senatoarea PNL Gabriela Horga. De altfel, PNL va sesiza Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării”, anunţă liberalii într-un comunicat oficial.

Aceștia le cer social-democraților să se delimiteze de comportamentul deputatului și susțin că asemenea gesturi sunt inacceptabile în orice context, inclusiv într-un for legislativ al unui stat democratic.

PNL aminteşte că nu este primul incident de acest tip.

„După ce a urlat la ministra de externe, ulterior, pe 11 martie, acelaşi deputat a avut ieşiri cu caracter xenofob la adresa unui coleg parlamentar de etnie maghiară, declarând că acesta «nu înţelege ce înseamnă să fii român» şi că «nu ar trebui să aibă voie să vorbească la microfon»”, mai arată aceștia.

Reprezentanţii PNL cer conducerii Camerei Deputaţilor să aplice sancţiunile prevăzute în regulament și celor din PSD demonstreze că angajamentele publice asumate au efect real, nu rămân simple declaraţii.

Săptămâna trecută, deputatul USR Iulian Lorincz a depus o sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării împotriva lui Câciu, acuzându-l de derapaje inacceptabile în activitatea parlamentară.

„În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR”, a declarat el.