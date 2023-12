Primărița Craiovei, apartament la Bruxelles. Ce bijuterii are Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda dețin 62% dintr-un teren intravilan de 364 de metri pătrați, în Craiova. De asemenea, mai deține un apartament de 290 de metri pătrați. Și acest apartament este deținut tot alături de soț. Inclusiv la Bruxelles cei doi au o proprietate. Vorbim despre un apartament de 76 de metri pătrați.

Acest apartament a fost cumpărat cu credit bancar. De asemenea, cei doi dețin și o mașină, Mercedes, pe care au cumpărat-o în leasing. Anul acesta termină acest credit la mașină. Atât, Lia cât și soțul ei dețin bijuterii destul de valoroase.

Astfel, au bijuterii care însumează 15.500 de euro. Lia Olguța Vasilescu are un ceas de 33.000 de lei, la fel ca și soțul ei. Și la capitolul active financiare cei doi stau bine.

Lia Olguța Vasilescu, conturi și în lei și în euro

Astfel, Primărița Craiovei are conturi de 57.527 de lei și 6706 euro. Iar soțul ei are adunat peste 10.000 de euro în conturi. Și peste 5.000 de lei. De altfel , Lia Olguța Vasilescu a imprumutat o societate care de altfel apare și în contractele caselor și terenurilor cu 364750 de lei. De asemenea are acțiuni la aceiași societate în valoare de 390 de lei.

Și mai are și la Petrom, în valoare de 413 lei. Soțul, Claudiu Manda, are și un credit de 240.000 de euro care este scandent în 2044. Cât privește veniturile, Lia Olguța câștigă 21.217 de lei din calitatea de primar al Craiovei. De asemenea ea mai încasează 120.128 de lei din calitatea sa de deputat.

Însă cel care aduce bani în casă este europarlamentarul Claudiu Manda, care câștigă anual 83.930 de euro. În ceea ce privește băiatul pe care îl are Lia Olguța cu fostul soț, acesta primește o pensie alimentară de o mie de lei pe lună.