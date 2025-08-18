Social L’Étape Romania by Tour de France. Străzile şi arterele din Capitală care vor fi închise pe 31 august







Pe 31 august, Bucureștiul va găzdui din nou L’Étape Romania by Tour de France, un eveniment care aduce spiritul celui mai faimos tur ciclist din lume în centrul Capitalei. Organizată cu sprijinul Centrului pentru Tineret al Municipiului București și al Primăriei Municipiului București, competiția transformă orașul într-o scenă dedicată exclusiv pasionaților de ciclism.

Pe data de 31 august, între orele 07:00 și 14:00, mai multe artere importante din București vor fi închise temporar circulației rutiere, ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv L’Étape Romania by Tour de France.

Măsura vizează bulevarde și străzi centrale, printre care Bulevardul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă, Splaiul Unirii (sensul către centrul Capitalei), Bulevardul Decebal, Bulevardul Basarabia, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Schitu Măgureanu, precum și străzile Ştirbei Vodă, Ion Câmpineanu, Buzeşti, Berzei, Vasile Pârvan, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Șoseaua Kiseleff și Bulevardul Libertății.

Evenimentul L’Étape Romania by Tour de France, inspirat de celebra competiție Tour de France, îmbină competiția sportivă cu promovarea ciclismului ca stil de viață activ. Startul va avea loc în fața Palatului Parlamentului, într-un cadru menit să redea atmosfera spectaculoasă a etapelor finale din Turul Franței.

Traseele din acest an au fost concepute pentru a oferi atât diversitate peisagistică, cât și condiții de siguranță sporită, prin blocarea completă a traficului rutier pe segmentele incluse în cursă.

Evenimentul propune trei trasee diferite, concepute pentru a corespunde diverselor categorii de vârstă și niveluri de experiență ale participanților:

City Adventure (14 km) este traseul destinat celor mai tineri participanți, fiind accesibil începând cu vârsta de 7 ani.

The Ride (42 km) se adresează persoanelor cu vârsta de cel puțin 15 ani, oferind o experiență potrivită pentru cicliștii amatori cu o condiție fizică medie.

The Race (85 km) este rezervat cicliștilor cu vârsta minimă de 15 ani care își doresc o competiție de anduranță și un test real al capacităților sportive.

Race Village va fi din nou amplasat în Piața Constituției, servind drept punct central al evenimentului și spațiu de întâlnire pentru pasionații de ciclism, recreând atmosfera caracteristică marilor competiții internaționale.

Programul zilei va debuta la ora 07:30 cu startul traseului City Adventure, ce însumează 14 km. La ora 08:30 va începe traseul The Ride, pe o distanță de 42 km, iar la 10:00 va lua startul The Race, competiția principală ce se desfășoară pe o distanță de 85 km.

Evenimentul se va încheia la ora 13:30 cu festivitatea de premiere și o serie de activități speciale dedicate atât participanților, cât și spectatorilor.

Concurenţii vor beneficia de trei puncte de alimentare situate strategic la Start/Finish, Arena Naţională şi Piaţa Victoriei, alături de suport tehnic fix şi mobil pe întreaga durată a competiţiei. Siguranţa participanţilor este asigurată prin prezenţa echipelor medicale specializate, inclusiv ambulanţe SMURD de tip C, pregătite să intervină rapid în situaţii de urgenţă.

Piaţa Constituţiei devine pentru acest eveniment un spaţiu dedicat ciclismului, găzduind o expoziţie cu tematică Tour de France, o zonă comercială de echipamente sportive şi produse pentru nutriţie, un food court pentru relaxare, precum şi o zonă destinată masajului, pregătirii fizice înainte de cursă şi concursuri cu premii, transmite Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti.