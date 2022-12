Leonard Strizu recunoaște cine ia deciziile la FCSB: Domnul Becali hotărăște, noi suntem simpli executanți

Leonard Strizu (55 de ani), antrenorul principal de la FCSB, proapăt venit pe banca tehnică, a recunoscut că finanțatorul Gigi Becali ia toate deciziile importante la echipă. Acest lucru nu este o noutate, dar puțini tehnicieni care au trecut pe la FCSB au și recunoscut public acest lucru.

Becali ia deciziile

Leonard Strizu a fost întrebat direct despre cum se iau deciziile după ce Gigi Becali a afirmat clar că el și Mihai Pintilii au rolurile cele mai importante la echipă. „De ce-l mai întrebați pe Leo Strizu, nu știți cine face echipa la FCSB? Nu știți? Eu! La antrenamente, cine o face? Pintilii!”, a spus după victoria cu FC Botoșani, Gigi Becali.

Tehnicianul a recunoscut că este un simplu executant și că Gigi Becali are mereu ultimul cuvânt, chiar și când vine vorba despre tactica de joc. „Nu am vorbit cu patronul după meciul de la Botoșani. Decizia patronului este cea mai importantă. Nu cred că a primit cineva telefon din partea domnului Becali. Eram foarte ocupat la Botoșani, fiind primul meu meci. V-am mai zis: domnul Becali hotărăște, noi suntem simpli executanți”, a spus Leonard Strizu.

Meci greu

Tehnicianul a vorbit și despre următorul meci care se anunță unul destul de greu. FCSB va întâlni luni, de la ora 19.00 pe FC Mioveni, o echipă care este în formă bună și a are o apărare puternică.

„Întâlnim o echipă bine organizată. Mioveni are o apărare greu de pătruns. Joacă cu cinci fundași în total și urmăresc foarte mult contraatacul. Noi o să avem același joc de atac. Echipa, la ultimul meci din deplasare, pe faza ofensivă a stat foarte bine, am avut trei goluri. Din ce am constatat la antrenamente, echipa are o dispoziție foarte bună. Chiar vor să trateze meciul cu foarte mare atenție. Ar fi păcat să se întâmple ceva ce nu ne dorim“, a spus Leonard Strizu, potrivit gsp.ro.