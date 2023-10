Legume și fructe exotice, aclimatizate perfect în România

Tot mai multe fructe și legume exotice pot fi aclimatizate cu succes în țara noastră. Studenții Facultății de Horticultură din București au reușit să le cultive și chiar să obțină specii noi.

Plante aclimatizate, la târgul de toamnă

La târgul de toamnă organizat de ei, au putut fi cumpărate plante precum kiwi, aronia, smochini sau castravete amar, care pot fi cultivate apoi în orice gospodărie.

Dar, în curtea Universității de Științe Agronomice pot fi găsite zilele acestea alte câteva sute de specii de plante, fructe și legume, multe exotice, cultivate și aclimatizate de studenții facultății.

Anul acesta recolta a din livezile și grădinile universității a fost una foarte bogată. Vizitatorii care cumpără aceste plante exotice pentru grădinile lor primesc și sfaturi de la studenții implicați despre cum trebuie plantate și îngrijite plantele.

Cum se pot îngriji aceste plante

„Dovada vie fiind pomii de la noi din livadă, care cresc foarte bine, în condiții excelente. Singura problema la Asimina e soarele, nu suportă radiația directă a soarelui. Să îi găsim un loc umbrit”, a declarat pentru Știrile Pro TV Ioana Mihălcioiu, doctorand.

Kiwi, kaki, pawpaw, fructe exotice aclimatizate în România, la Istrița, Buzău

Fructele exotice au fost aclimatizate cu succes în țara noastră, în stațiunea de cercetare pomicolă Istrița, din județul Buzău. Dacă vor trece de perioada de probă acestea vor putea fi crescute și de alți cultivatori de la noi.

Plantele aclimatizate la Istrița

Istrița are o tradiție bogată în cultivarea și altoirea pomilor fructiferi. Acum stațiunea de cercetare pomicolă Istrița dă startul unor culturi horticole noi pentru români, pentru anumite soiuri asiatice sau americane aclimatizate la noi..

În lotul demonstrativ înființat în urmă cu doi ani, în stațiune au apărut primele roade ale eforturilor depuse de cercetători.

Ferite de soare, sub o folie menită să le protejeze, plantele de Asimina, mai cunoscute sub denumirea de Pawpaw, sau „banana nordului”, sunt în al doilea an de viață și mai au cam tot atât până să facă primele fructe.