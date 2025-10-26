Legenda călugărului îndrăgostit de o boieroaică. Secretele din spatele frescelor de la Mănăstirea Sucevița

Legenda spune că la Mănăstirea Sucevița, un călugăr pictor ar fi ascuns chipul unei boieroaice în una dintre frescele exterioare. Povestea îmbină arta, vinovăția și iubirea interzisă, iar cercetările istoricilor readuc la viață o lume fascinantă a secolului al XVI-lea.

În inima Bucovinei, între dealurile blânde din Sucevița, se ridică una dintre cele mai frumoase mănăstiri pictate ale Moldovei. Ridicată între 1582 și 1601, ctitorită de frații Movilă, Mănăstirea Sucevița este astăzi inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și este considerată un simbol al artei bizantine târzii din spațiul românesc.

Frescele sale, de un albastru intens și rece, cunoscut drept „albastrul de Sucevița”, sunt o combinație spectaculoasă de teologie și emoție. Scenele biblice se împletesc cu detalii vii, iar privitorii descoperă în ele nu doar credință, ci și o sensibilitate aproape umană, uneori neliniștitoare.

Dar, dincolo de canonul religios, există o legendă veche care adaugă un strat de mister acestei mănăstiri: povestea unui călugăr pictor care și-ar fi ascuns iubirea în tencuiala sfințită.

Tradiția orală din zona Suceviței vorbește despre un tânăr monah din secolul al XVI-lea, numit Iosif, ucenic al unuia dintre zugravii trimiși de domnitorul Ieremia Movilă. Era priceput la culori și la proporții, dar mai ales la redarea chipurilor.

Legenda spune că într-o zi, la mănăstire a sosit o boieroaică din neamul Stroicilor, cunoscută pentru frumusețea și evlavia ei. Venise cu o donație pentru zidirea pridvorului și pentru a comanda o icoană a Sfântului Gheorghe, protectorul familiei.

Întâlnirea dintre ea și călugărul-pictor ar fi fost scurtă, dar suficientă pentru a-i răscoli acestuia sufletul. Potrivit povestirilor locale, Iosif ar fi început să picteze chipul sfintei Ecaterina având trăsăturile femeii: privirea ușor melancolică, linia fină a obrajilor și un zâmbet aproape omenesc, neobișnuit pentru iconografia epocii.

La începutul anilor ’90, restauratorii Muzeului Național al Bucovinei au observat, în cadrul procesului de curățare a frescelor, un portret feminin neobișnuit, ascuns parțial în compoziția scenei „Scara Virtuților”.

Spre deosebire de alte figuri, acest chip avea o delicatețe aparte, iar culorile – mai calde, mai luminoase – păreau să trădeze o intenție personală. Istoricii de artă au remarcat că trăsăturile nu corespund niciunui model bizantin cunoscut și nici stilului tipic al atelierului de la Sucevița.

Cercetătorul Vasile Drăguț, într-un studiu despre pictura moldovenească postbizantină, menționa că „în frescele de la Sucevița se simte o sensibilitate aproape laică, o apropiere de portretul real”. De aici, mulți au văzut o posibilă confirmare a legendei.

Contextul istoric amplifică dramatismul poveștii. În epoca Movileștilor, regulile monahale erau stricte, iar orice abatere era considerată păcat grav. Pentru un călugăr, iubirea pământească echivala cu trădarea făgăduințelor.

Se spune că, atunci când episcopul a observat asemănarea dintre chipul sfintei și al boieroaicei, pictorul a fost chemat la judecată. Niciun document oficial nu confirmă condamnarea lui, dar cronica mănăstirii notează o schimbare bruscă în lista meșterilor zugravi. Numele „Iosif” dispare, iar lucrarea este continuată de un alt pictor, „fratele Damian”.

Legenda spune că tânărul monah ar fi fost trimis la o mănăstire de schit din munți, unde și-ar fi petrecut restul vieții în tăcere, continuând să picteze icoane fără chipuri.

Istoricii locali și etnologii din Bucovina privesc această poveste ca pe o îmbinare între realitate și mit.

Profesorul Dan Bădulescu, cercetător al artei medievale moldovenești, a explicat într-un interviu pentru Arhivele Bucovinei că astfel de legende „apar de regulă în jurul marilor mănăstiri, acolo unde arta devine personală, iar meșterii ies din anonimatul canonic”.