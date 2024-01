Legea Pensiilor: Angajații din România care primesc sporuri suplimentare de vechime

Noua lege a pensiilor aduce modificări semnificative în privința stagiului de cotizare. Schimbările, care vor fi aplicate din luna septembrie a acestui an, îi vizează pe acei pensionari care au lucrat în condiții deosebite de muncă.

Legea pensiilor, modificările care intră în vigoare în 2024

Legislația în vigoare definește condițiile deosebite de muncă drept acele meserii unde angajații au fost sau sunt expuși unor factori de risc, sau condiții de lucru vitrege, peste nivelurile de dificultate generale. Astfel, în conformitate cu prevederile din legea pensiilor li se vor adăuga un spor de vechime angajaților care au muncit în următoarele condiții:

Expunere la substanțe periculoase: Lucrul cu sau în apropierea substanțelor chimice toxice, radioactive sau alte materiale periculoase;

Condiții fizice extreme: Lucrul în condiții de temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, presiune ridicată, zgomot intens, vibrații etc;

Risc înalt de accidente: Locuri de muncă cu un risc crescut de accidente, cum ar fi lucrul la înălțimi mari, în mine, pe platforme petroliere, în construcții etc;

Program de lucru neregulat: Program de lucru cu schimburi care implică lucrul de noapte sau un program extins care depășește norma standard de lucru;

Condiții psihologice grele: Locuri de muncă care implică un stres psihologic ridicat, cum ar fi serviciile de urgență, intervenția în situații de criză, lucrul în domeniul securității.

Cum se calculează sporul de vechime

Prin urmare, pentru muncitorii care au lucrat în condițiile menționate anterior, legea pensiilor prevede acordarea unor perioade suplimentare, considerate stagiu de cotizare în condiții normale.

Concret, pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite se vor adăuga alte patru luni la stagiul de cotizare. Angajații care au muncit în condiții speciale vor primi șase luni în plus la stagiul de cotizare, pentru fiecare an lucrat.

Noile prevederi din legea pensiilor se vor aplica din luna septembrie

Prin urmare, odată ce legea pensiilor va produce efecte, unii muncitori vor îndeplini mai repede stagiul complet de cotizare, iar vârsta de pensionare se va reduce. Astfel, în condiții ideale angajații se pot pensiona mai devreme chiar și cu șapte ani în urma unui stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

În privința formulei de calcul a pensiilor, se va acorda 0,25 puncte pentru fiecare lună lucrată în condiții deosebite (grupa a II-a) și 0,50 puncte pentru grupa I de muncă asimilată categoriilor de angajați care au muncit în condiții speciale, informează ministerul Muncii.