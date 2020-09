„Un ales al dreptei populiste norvegiene a anunțat miercuri că l-a propus pe Donald Trump la premiul Nobel pentru pace 2021, subliniind rolul președintelui american în acordul de normalizare între Israel și Emiratele Arabe Unite.

„Motivul este că el a dat formă unui acord unic și istoric între Israel și EAU, un acord care, să sperăm, se poate extinde la alte țări arabe, în așa fel încât să ducă la o pace permanentă în Orientul Mijlociu”, a declarat pentru AFP Christian Tybring-Gjedde.

O primă încercare în 2018

Provenit din partidul Progresului (FrP, dreapta populistă anti-imigrație), dl Tybring-Gjedde este vicepreședinte al comisiei de afaceri externe și de apărare în Parlament. Împreună cu un alt ales, el îl propusese deja pe Trump pentru Nobel în 2018 pentru apropierea de Coreea de Nord.

Să fii propus la Nobel nu are valoare de aprobare din partea Institutuluui norvegian Nobel, obligat să accepte orice nominalizare dacă este trimisă înainte de 31 ianuarie de o persoană abilitată s-o facă, așa cum este cazul dlui Tybring-Gjedde în calitate de deputat. În fiecare an, comitetul primește sute de propuneri, a căror identitate rămâne secretă.

Donald Trump „o merită, mai ales dacă facem comparație cu alți laureați din trecut”, a insistat alesul norvegian. „Fie că este vorba de acordul de la Camp David din 1978 sau cel de la Oslo din 1993, premiul pentru pace a fost acordat protagoniștilor și acest acord este cel puțin la fel de revoluționar pentru Orientul Mijlociu”.

Care sunt șansele?

Întrebat de șansele locatarului de la Casa Albă de a fi încoronat cu lauri într-o Norvegie care în general nu îl agreează, Tybring-Gjedde a subliniat că personalitatea candidatului este „fără importanță”.

„Pentru laureații Nobelului, fie în matematică (nu există Nobel pentru această disciplină n. red.), fie literatură sau chimie, nimeni nu se întreabă despre personalitatea lor”, a spus el.

„Nu personalitatea te face să primești premiul, ci ceea ce a realizat efectiv persoana pentru a instaura pacea în lume”, a subliniat el.

Institutul Nobel, care are drept regulă să nu comenteze niciodată candidaturile care îi sunt prezentate, nu a putut fi contactat de AFP. În trecut, unii din cei cinci membri ai comitetului care atribuie premiul au făcut afirmații negative în legătură cu Donald Trump”, scrie Le Soir.

