Lavinia Petrea, mesaj de dragoste pentru soțul procuror. Cum arată bărbatul care o face fericită de 9 ani

Pe 6 iunie, Lavinia Petrea și Romulus au împlinit 9 ani de la nuntă, iar știrista a postat și o fotografie cu acesta. Ea i-a făcut și o declarație de dragoste omului cu care își împarte viața: „Așa să fim mereu împreună! Cu poftă de viață, de râs, de frumos și iubire. La mulți ani împreună!”.

Nu este pentru prima dată când vedeta de la PRO TV își arată iubirea pentru soțul său în mediul online: „Centrul universului meu”, a scris vedeta, cu ceva timp în urmă, în dreptul unei imagini cu acesta. Cei doi au împreună și trei copii, Mathias (8 ani), Klara (6 ani) și Karin (4 ani).

Cine este soțul vedetei PRO TV, Lavinia Petrea

Romulus Varga este cu 6 ani mai mare decât vedeta de la PRO TV și este procuror în cadrul Secției de Urmărire Penală și Criminalistică a Parchetului General. Magistratul a instrumentat unele dintre cele mai importante și mediatizate dosare, printre care cel al dispariției Elodiei Ghinescu sau „Hexi Pharma”, dosarul dezinfectanților diluați. În cazul Elodia Ghinescu, soțul Laviniei Petrea a obținut condamnarea polițistului Cristian Cioacă(21 de ani de închisoare).

În urmă cu ceva vreme, Lavinia Petrea a spus că soțul său este perfect pentru ea și că l-a admirat din prima clipă în care l-a cunoscut.

„Pentru mine este perfect”. Întrebată dacă îl știa datorită cazurilor celebre de care s-a ocupat, Lavinia a răspuns: „Îi știam numele, dar nu știam și cum arată. Am fost foarte surprinsă atunci când ne-am cunoscut și am constat că e tânăr și frumos. (râde). Îmi imaginam că are mult mai mulți ani și umblă într-un costum bătrânicios. Nici nu știu de ce”. „A fost dragoste la prima vedere… cu blândețea ochilor și a chipului, în contrast cu duritatea meseriei lui și chiar cu subiectul primei noastre discuții profesionale. A fost foarte intens și cumva am simțit amândoi că nu mai avem niciun minut de irosit. Apoi lucrurile au evoluat atât de firesc. Ne înțelegem din priviri, ne citim gândurile, dar în același timp nu ne sufocăm”, a mai spus ea pentru okmagazine.