La cât ajunge darul de nuntă și de botez în 2023. Evenimentele s-au scumpit

În România, tradiția spune că invitații de la nunți și botezuri pot să pună o sumă de bani în plic pentru cei care au organizat evenimentul. În 2023, mirii ar putea să primească mai mulți bani de la rude și prieteni.

Pentru o nuntă organizată de cineva în Capitala României, București, unde costurile sunt unele mai mari decât în restul țării, invitații pot să ofere, în 2023, suma de 800 – (900 de lei (pentru o singură persoană). Potrivit unui studiu, nunțile care sunt organizate sâmbăta sunt mai scumpe.

Cei care merg la nunți sâmbăta pot să ofere între 1.750 și 2.000 de lei. Dacă evenimentul are loc duminica, ei pot să pună în plic între 1.600 și 1.800 de lei. Este bine ca nașii de cununie să dea între 3.200 și 3.550 lei, în cazul în care nu sunt însoțiți de copii.

Câți bani se dau la botez în 2023

Același studiu a mai arătat că cei care merg la botez ar putea să plătească între 900 și 1.000 de lei. Nașii de botez pot da între 1.600 – 1.800 de lei. Colegii de serviciu ai părinților care au fost invitați la fericitul eveniment vor oferi între 650 și 800 de lei, potrivit câtdau.

Când nu se fac nunți în 2023

Înainte de a organiza evenimentul, mirii se pot interesa care sunt datele în care nunțile sunt interzise. Biserica Ortodoxă Română(BOR) a anunțat care sunt zilele în care mirii nu pot face nuntă în 2023:

În toate zilele de post de peste an

În zilele Praznicelor împărătești și în ajunul acestora

În săptămână lăsatului sec de carne ( 19 februarie – 25 februarie )

În Postul Sfintelor Paști ( 26 februarie – 16 aprilie )

În Săptămâna Luminata ( 17 aprilie – 23 aprilie )

În Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel ( 12 iunie – 28 iunie )

În Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august – 15 august )

În postul Nașterii Domnului ( 14 noiembrie – 24 decembrie )

În perioada de la Crăciun până la Bobotează ( 25 decembrie – 6 ianuarie )

Preotul Lucian Farcașiu a explicat și de ce nu au voie mirii să facă nuntă în perioada postului: „Această perioadă de postire se referă, atât la postirea sufletească cât şi la cea trupească, iar postirea trupească nu are în vedere numai abţinerea de la anumite mâncăruri şi băuturi într-o anumită perioadă, ci şi la abstinenţa conjugală a soţilor. Abstinenţa soţilor în perioada postului are în vedere pregătirea acestora pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine în chiar ziua Praznicului, or, pentru primirea Sfintei Împărtăşanii trebuie şi această pregătire trupească prin înfrânarea conjugală. Aşadar, nu împreunarea soţilor este un păcat înaintea lui Dumnezeu, căci „taina aceasta mare este… în Hristos şi în Biserică.”