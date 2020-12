Soţia lui Ştefan Bănică a fost contrariată din cauza acestui scenariu care a fost lansat în presa tabloidă după ce Lavinia Pârva a fost fotografiată fără verighetă. Iritată la maximum de zvonul cu privire la divorţ, artista a comentat ironic modul în care s-a ajuns la acest subiect.

Mai mult, pentru a întări faptul că între ea şi Ştefan Bănică lucrurile sunt la fel ca în prima zi în care s-au cunoscut, fosta membră a trupei Spicy a dezvăluit că pandemia de coronavirus i-a ajutat să petreacă şi mai mult timp împreună. Totodată, focoasa brunetă a explicat şi de ce nu poartă verigheta.

Lavinia Pârva: „Păi nu divorțez eu?”

Soţia actorului, cântăreţului şi vedetei tv de la Antena 1, a comentat pe un ton acid dezvăluirile presei tabloide cu privire la ceea ce ar fi cel mai neaşteptat divorţ din ultimii an. Lavinia Pârva şi Ştefan Bănică vor aniversa curând 10 ani de când s-au cunoscut.

„Și iată cum se vuiește că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verighetă pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite.

La fel și instanța! Mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, altă treabă nu are! Doamne, mare ți-e grădina!”, a reacţionat Lavinia pe Instagram.

Atenţie la nuanţe! „Sunt foarte bine.”

Într-o intervenţie recentă la e emisiune tv, bruneta a divulgat că această perioadă marcată de pandemie a avut un rol pozitiv în căsnicia ei. „E o perioadă frumoasă pentru noi. Nu ştiu ce ar fi fost cu noi dacă ne-ar fi prins perioada asta fără cel mic. Aşa ne-am petrecut timpul cu el. Alexandru (n.r. – un an şi 6 luni) cântă la pian cu tati.”

Vorbind despre lipsa verighetei, Lavinia Pârva a declarat încă odată că nu divorţează şi că ea este foarte bine. Atenţie! Ea este bine, nu ei sunt bine… „Eu nu port verigheta. Ştefan are multe inele, iar printre ele este şi verigheta. Cumva, verigheta e în sufletul nostru. Nu divorţez, sunt foarte bine.”

Ştefan Bănică şi Lavinia Pârva s-au căsătorit în 2017

În octombrie 2017, după 6 ani de relaţie cu Lavinia Pârva (36 de ani), Ştefan Bănică (53 de ani) oficializa relaţia într-un cadru intim, în Bulgaria, la Balcic. Sub pretextul aniversării zilei de naştere a artistului, apropiaţii cuplului au fost invitaţi la o petrecere la care odată ajunşi au aflat că este de fapt o nuntă. Între timp, cei doi au devenit şi părinţi. Artistul mai are doi copii din relaţiile anterioare.

