Laurenţiu Reghecampf s-a întors nervos la Baku. Își vrea toți banii din clauza de reziliere, până la ultimul cent

Acum, Reghecampf i-a anunțat pe cei din conducerea clubului că își vrea toți banii înapoi, inclusiv cei 150.000 de euro, din clauza de reziliere trecută în contractul semnat anul trecut cu Neftchi Baku.

Potrivit acestei clauze, dacă ar fi fost demis mai devreme, antrenorul român ar fi urmat să primească suma de 150.000 de euro.

În prima fază, Reghecampf a acceptat să plece fără să primească acești bani, alături de tot stafful său, după mai multe discuții cu cei de la club. Ulterior, scriu jurnaliștii de sport din Azerbaidjan, Reghe s-ar fi întors la Baku după ce a aflat că turcul Yalcin era deja la club și negocia preluarea funcției de antrenor, în condițiile în care el încă antrenorul oficial.

Din acest motiv, Reghecampf s-ar fi răzgândut și și-a cerut banii din clauza de reziliere, potrivit sportinfo.

Pe pagina oficială a clubului a fost postat un scurt anunț prin care fanii sunt informați de despărțirea amiabilă de antrenorul român.

Ajutor nesperata de la Ana Maria Prodan

Cunoscuta impresară Ana Maria Prodan a îngropat securea războiului, în scandalurile pe care le-a avut cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf.

Ana Maria a declarat că îl susține pe Laur, deoarece el este numărul unu în familia ei, fiind și tatăl lui Bebeto. Cei doi au fost căsătoriți mai bine de 15 ani. Reghecampf a introdus acțiune de divorț după ce în viața lui a apărut o altă femeie, cu care are deja un copil.

„Nu cred nimic. Cred că Dumnezeu îl va ajuta să-și regăsească forța cu care este înzestrat să ajungă unde a fost mereu. În top. Iar noi familia vom lupta pentru ca el sa fie din nou numărul unu mereu! Reghecampf este top! Nr. 1! Și noi îl vom susține toată viața. El este tatăl copilului meu și pentru acest dar minunat pe care mi l-a oferit am sa fiu no matter what alături de el forever”, a declarat Anamaria Prodan.