Laurenţiu Reghecampf a dat-o de gol pe Anamaria Prodan! Secretul mai puţin ştiut al acesteia. ”Scrie negru pe alb! Eu așa am luat-o!”

Laurențiu Reghecampf a povestit că numele real al impresarei nu este Prodan, ci Dumitrescu. Acesta a oferit o serie de declarații după ce vedeta a anunțat că are alte planuri pentru Bebeto, fiul lor cel mic.

„La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi, a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Sunt banii lui mama… Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal?

Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria. Am auzit-o de foarte multe ori: eu o să-i pun numele lui Bebe, Prodan. Păi, pe tine nici nu te cheamă Prodan, în primul rând. O cheamă Anamaria Dumitrescu, eu am luat-o Anamaria Dumitrescu. Ea a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu”, a spus Laurențiu Reghecampf, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Războiul nu a luat sfârșit

Laurențiu Reghecampf a fost foarte reținut când a venit vorba de Anamaria Prodan. După un scandal de proporții, antrenorul a lăsat de înțeles că impresara avea o relație cu Dan Alexa. Diva a răbufnit și i-a sugerat să fie atent la ce vorbește.

„Muncește o viață ca să-mi achite daune!”. Laurențiu Reghecampf i-a povestit lui Cătălin Măruţă că relația dintre Dan Alexa și Anamaria Prodan nu a fost doar o amiciție.

Impresara nu putut să nu îi transmită lui Reghe un mesaj pe măsură. „Nu cred că își permite Reghe, limbă de aur, să insinueze ceva, că muncește o viață ca să-mi achite daune! Și nu mai are după ce bea apă, înteleg. Trebuie să stea cumințel și să posteze tortulețe mici-mici, cât el de mici, să vorbească doar ce trebuie pe la tv, căci altfel apare vânăt pe la antrenamente de la corecțiile amantei! Căci așa aud prin oraș, că-și ia la ficat, la greu, dacă vorbește ce vrea el! Când ai pe tine roiul de muște, care știți la ce trag, încerci disperat că le dai de pe tine. Dar, și dacă dispar pentru o secundă, rămâne mirosul, căci muștele trag la… omul mincinos!”, potrivit Click.