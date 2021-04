ASU Poli rămâne fără victorie în acest play-off şi la capătul celei de-a patra etape. Experimentatul căpitan Ioan Mera şi ceilalţi coechipieri ai săi au suferit un eşec ruşinos la Mioveni, scor 0 – 4, iar Dan Alexa recunoaşte că e nevoie de schimbări radicale.

După ce bănăţenii au strâns doar un singur punct în play-off şi nu au mai înregistrat niciun succes de mai mult de o lună de zile, antrenorul în vârstă de 41 de ani îşi asumă vina pentru aceste rezultate negative şi crede că e timpul să facă un pas în spate.

„Un rezultat ruşinos. Am încasat două goluri, cu un om în plus pe teren. Eu îmi asum în totalitate acest rezultat, eu sunt singurul vinovat. Voi face chiar acum un pas în lateral” a declarat, pe un ton amar, Dan Alexa, la sfârşitul meciului de la Mioveni.

„Chirurgul” vrea reconstrucţia echipei

Deşi a sperat, până în ultima clipă, că va reuşi să readucă Timişoara pe harta Ligii I, cel poreclit „Chirurgul” afirmă răspicat că lotul actual nu are valoarea necesară pentru a se bate pentru promovare. Alexa admite că e nevoie de reconstrucţia echipei, dar nu este dispus să se înhame la această misiune.

„Nu vreau să fiu mărul discordiei. E o decizie pe care am luat-o acum, altfel trebuia să recunostruiesc echipa din temelii. Ca un antrenor profesionist care vrea performanţă, orice măsură normală ar duce la recostrucţie. Nu vreau să renunţ la jucători şi m-am gândit să plec” şi-a motivat Alexa decizia sa.

Adio, promovare!

Tehnicianul de 41 de ani va rămâne, în continuare, în cadrul clubului de pe Bega şi îi promite sprijin necondiţionat noului antrenor principal, care va fi numit în zilele viitoare. Alexa e convins că alb – violeţii au ieşit din calculele promovării şi vor putea trata cu mult mai multă linişte acest final de sezon.

„Poli nu va muri. Voi fi lângă următorul antrenor cu tot ce pot. Mi-am dorit mult promovarea. Am spus că vom promova anul acesta, am făcut nişte lucruri incredibile, dar am ieşit din obiectiv” a mai adăugat „Chirurgul”.