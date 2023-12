Președintele CJ Hunedoara încasează două pensii și salariu. Ce avere are Laurențiu Nistor

Președintele CJ Hunedoara este un om norocos. Pe lângă faptul că are o avere frumușică, acesta încasează venituri din mai multe surse. Laurențiu Nistor deține mai multe terenuri agricole de aproximativ 10 hectare. Toate sunt trecute pe numele soției și se află în Hunedoara, în două localități diferite.

De asemenea, aceeași soție mai deține și un teren forestier de 2 hectare de teren în localitatea Șoimuș Hunedoara și 0,60 de hectare în localitatea Bejan . Soția mai deține și 0,21 de hectare de teren intravilan în localitatea Bejan. De asemenea, tot ea a moștenit și o casă de locuit de 378 de metri pătrați.

Și a moștenit și alte categorii de bunuri imobile de 212 metri pătrați. Ce are trecut pe numele său, președintele CJ Hunedoara, sunt cele două mașini. O Skoda mai exact, cumpărată anul trecut, și o mașină agricolă cumpărată anul acesta. Probabil, aceasta din urmă este folosită de către soție pentru hectare de teren agricol pe care le are.

Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara, venituri din patru surse

La capitolul conturi, președintele CJ stă foarte bine. Are 10.024 euro într-un cont, alți 9951 de dolari în altul, însă la capitolul lei, acesta are peste 1,500.000 de lei depozitați în bănci. De asemenea, el a acordat și împrumuturi în nume personal în valoare de 84.000 de lei. La capitolul venituri, președintele CJ Hunedoara are trecut salariul său anual în valoare de 164.492 de lei.

Soția sa câștigă 48.005 lei din meseria de subinginer. Și, de asemenea, mai este coordonator de transport la o societate și câștigă 4.921 de lei, anual. Președintele CJ încasează și două pensii. Una de 54.371 de lei și o alta de 73.372 de la Camera Deputaților. De asemenea, și soția sa încasează o pensie pe lângă cele două salarii, în valoare de 57.064 de lei.

Pentru că a vândut cereale, președintele CJ Hunedoara a încasat 35.000 de lei. Și pentru că a vândut lemne, a primit 36.012 de lei. De asemenea, el a mai încasat și 161.000 din dividende.